Lightpainting-Portraits als Charity-Veranstaltung

Unter dem Titel „Weib-Licht und Kunst“ laden ARS-Fotografie – Anja Artzt und Jörg Schmidt am 28. und 29. September 2018 ins Stadtzentrum Schenefeld ein. Sie sind dazu mit ihrem Dunkelzelt ganz zentral auf dem Marktplatz des Stadtzentrums, Kiebitzweg 2, 22869 Schenefeld bei Hamburg.

Es werden Einzel,Gruppen, Familien und Freundschaftsportraits erstellt , die mit außergewöhnlichen Lichteffekten besondere Stimmungen erzeugen ?..der Aufbau der Lightpainting Portraits in der Langzeitbelichtung kann durch einen Monitor außerhalb des Zeltes beobachtet werden.

Es handelt sich dabei um ein Charité- Event für die Soroptimisten Pinneberg i.Gr. Dh. alle Kosten (abzüglich Materialkosten) gehen direkt an die Soroptimistinnen und so direkt an ein Mutter- Kind Heim in Uetersen.

Weiter Infos und Anmeldung unter: info@ars-fotografie.de