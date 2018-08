Lilly Becker, Tochter von Schlagerstar Markus Becker beginnt zu modeln!

Lilly Becker wird Model.

Roter Cowboyhut und Karohemd – So kennt man ihren Vater, Schlagersaenger Markus Becker. Tochter Lilly hat ganz andere Dinge im Kopf.

Die 20-Jährige will Model werden. Lilly selbst traeumt schon seit ihrer Kindheit vom Modeln in der großen Modewelt.

In Sachen Hits produzieren macht Schlagerstar Markus Becker so schnell niemandem etwas vor. Vom „Roten Pferd“ über „Hörst du die Regenwürmer husten?“ bis zu „Bratwurst, Pommes und ein Bier“: Der Sänger weiß, was bei den Fans ankommt.

Die Unterstützung vom stolzen Papa ist ihr hier sicher, doch es gibt ein „winziges“ Problem…Sie ist sehr klein

Die Modellagentur Birdcagemodels aus Taunusstein im Rhein Main Gebiet gibt Lilly Becker dennoch eine Chance.

Sie vertritt ab sofort die Model-Interessen der Tochter des Schlagerstars .

Ansprechpartner hier ist Ulrich H.M. Wolf, Inhaber der Agentur.

Bei einem Testshooting der Modelagency Birdcagemodels kommt der stolze Papa aus dem Staunen jedenfalls nicht mehr heraus. „Wahnsinn, großartig“, lobt er Tochter Lilly.

Und auch Mama Kirstin ist begeistert: „Ich bin erstaunt, wie unbeschwert Lilly das macht. Sie arbeitet sehr professionell vor der Kamera.“ Die Fotos sind auf der Seite der Modelagency zu sehen.

