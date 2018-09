LinkedIn-Umfrage: Diese Menschen beeinflussen Deine Karriere

Bezugspersonen am Anfang der Karriere beeinflussen

berufliche Laufbahn am stärksten // Rivalen sind

Produktivitäts-Booster // 70 Prozent vermissen jemanden, der ihre

Karriere antreibt

Kollegen, Vorgesetzte, Lehrer: Es gibt viele Menschen, die eine

Karriere mitgestalten. Bei Arbeitnehmern in Deutschland haben bis zu

fünf Personen maßgeblich Einfluss auf Berufswahl, Karrierewechsel

oder Weiterentwicklung. Das geben 57 Prozent der deutschen Befragten

in einer Umfrage im Auftrag des weltweit größten beruflichen

Netzwerks LinkedIn an. So spielen Bezugspersonen in den

Anfangsstadien der Karriere wie die erste Chefin, der Betreuer im

Praktikum, und sogar Lehrer eine wichtige Rolle. Im aktuellen Job

sind es vor allem der „Arbeitsrivale“ und der „Buddy“ am

Arbeitsplatz, die die Karriere gestalten. Allerdings beklagen 70

Prozent, niemanden am Arbeitsplatz zu haben, der ein aktives

Interesse an der Entwicklung ihrer Karriere hat. Nachdem eine zuvor

veröffentlichte Untersuchung von LinkedIn ergeben hatte, dass nur

jeder fünfte Arbeitnehmer eine tiefe Bindung und Zugehörigkeit zu

seinem Arbeitgeber empfindet, hat das Unternehmen nun untersucht, wie

sich persönliche Beziehungen auf die Karriere auswirken und wer dabei

den größten Einfluss hat. Dazu hat Censuswide im Mai 2018 2004

Arbeitnehmer in Deutschland befragt.

„Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbringen mit ihren

Arbeitskollegen oft mehr Zeit als mit der eigenen Familie oder dem

Partner. Oft sind es genau diese Arbeitsbeziehungen, die motivieren

oder demotivieren und beeinflussen, ob man sich am richtigen Platz

fühlt. Wir haben untersucht, wie sich das Beziehungsgeflecht am

Arbeitsplatz auf die Karriere auswirkt.“, sagt Barbara Wittmann,

Senior Director Talent Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung

von LinkedIn DACH. „Die Entwicklung der Karriere wird demnach durch

mehrere Personen maßgeblich beeinflusst. Bei deutschen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben vor allem Bezugspersonen am

Anfang der Karriere erheblichen Anteil am beruflichen Werdegang.

Allerdings mangelt es an Förderern, die den Fortschritt der Karriere

aktiv begleiten und mitgestalten. Das ist eine Herausforderung, die

deutsche Unternehmen dringend angehen müssen, wenn sie Fachkräfte

dauerhaft an sich binden wollen.“

Bezugspersonen für die eingeschlagene Karriere

Während 34 Prozent angeben, ihren eingeschlagenen Karriereweg

nicht auf eine einzelne Person zurückführen zu können, ist für 13

Prozent der Betreuer während des Praktikums der entscheidende Faktor

gewesen. Lehrer folgen mit 12 Prozent dicht dahinter. Auch für den

weiteren Verlauf der Karriere geben 28 Prozent der Befragten an,

mehrere Einflüsse gehabt zu haben. Die erste Chefin gehört mit 12

Prozent ebenso zu entscheidenden Personen wie der Vorgesetzte in der

aktuellen oder bisherigen Rolle (12 Prozent) und der Lehrer in der

Schule (11 Prozent). Kollegen (7 Prozent) oder Mentoren (3 Prozent)

haben hingegen wenig Einfluss. „Angestellte in höheren Positionen

sollten ihre Vorbildfunktion nicht unterschätzen. Die Ergebnisse

zeigen, dass sie einen großen Einfluss auf ihre Mitarbeiter haben –

sowohl positiv als auch negativ. Sie sollten immer bedenken, dass das

auch die Arbeitgebermarke mit beeinflusst“, fügt Barbara Wittmann

hinzu.

Rivalen und Arbeits-Buddies

Während die hierarchisch höher gestellten Mitarbeiter bzw.

Vorgesetzten für den Karriereverlauf wichtig sind, wird der

Arbeitsalltag von den Kollegen entscheidend mitgestaltet. Allerdings

haben nur 25 Prozent der deutschen Befragten laut der Umfrage einen

„Cheerleader“ oder Mentor am Arbeitsplatz, der aktiv ihren Werdegang

vorantreibt – so wenige wie in keinem anderen Land. Fast ein Drittel

(29 Prozent) haben hingegen einen Konkurrenten oder Rivalen, mit dem

sie sich im direkten Wettkampf sehen. Das empfinden jedoch nur 24

Prozent als negativ, denn laut den Betroffenen spornt der Rivale zu

mehr Erfolg (68 Prozent) und härterer Arbeit (36 Prozent) an. 25

Prozent fühlen sich angetrieben, vor ihrem Konkurrenten befördert zu

werden. Aufgrund dieser positiven Aspekte hätten nur 53 Prozent

lieber einen „Cheerleader“ als einen Rivalen.

Eine weitere wichtige Rolle im Berufsalltag spielt der

„Arbeits-Buddy“. 51 Prozent geben an, bei der Arbeit einen solchen

besten Arbeitsfreund zu haben. Dieser hilft ihnen nicht nur, besser

durch den Tag zu kommen (81 Prozent) und das Stresslevel in Grenzen

zu halten (66 Prozent). Durch ihn fühlen sich 61 Prozent

selbstbewusster und finden, dass die Karriere dadurch positiv

gestaltet wird (56 Prozent).

