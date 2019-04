Live-Streaming von Videospielen in Europa steht vor dem Aus / Artikel 13 beginnt bereits zu wirken, obwohl doch „niemand die Absicht hatte, Uploadfilter zu errichten“

Vor etwa einer Woche wurde die umstrittene

EU-Urheberrechtsreform verabschiedet. Als erste große Plattform

kündigt jetzt der Streamingdienst Twitch Uploadfilter und

Blockierungen an [1]. Das Live-Streaming von Videospielen in

Deutschland steht damit vor dem Aus, kritisiert die Piratenpartei.

Daniel Mönch, politischer Geschäftsführer der PIRATEN, kommentiert

den Entschluss von Twitch wie folgt:

„Wir bedauern die Entscheidung von Twitch sehr, in Zukunft einen

Uploadfilter einzusetzen und Zuschauer direkt zu blockieren.

Allerdings verstehen wir die Konsequenz, so zu handeln, durchaus. Die

Reform zwingt Plattformen wie Twitch zu solch einem Verhalten. Nicht

nur die europäischen Streamer, die bislang ihren Lebensunterhalt über

Twitch finanziert haben, sondern auch die Wirtschaft wird unter der

Entscheidung leiden. Immerhin stellt Twitch vielen Unternehmen eine

wichtige Werbeplattform dar. Diese Entscheidung wird vermutlich

direkt Arbeitsplätze in Deutschland kosten. Jedes Interview, das die

Einpeitscher und Befürworter der Reform geben [2], offenbart deren

erschreckende Ahnungslosigkeit bezüglich der Funktionsweise des

Internets. Noch haben wir auf nationaler Ebene die Chance, Artikel 13

zu stoppen.“

Quellen/Fußnoten:

[1] t3n zu Twitch http://ots.de/1NvBSr

[2] Axel Voss zu Twitch

https://www.youtube.com/watch?v=jdPKLGgygBo&feature=youtu.be&t=480

