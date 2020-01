Lungenentzündung: NGOs befürchten 9 Millionen vermeidbare Todesfälle

Anlässlich des “Global Forum on Childhood Pneumonia” schlagen

neun führende Gesundheits- und Kinderorganisationen (ISGlobal, Save the

Children, Unicef, Every Breath Counts, “la Caixa” Foundation, die Bill & Melinda

Gates Foundation, USAID, Unitaid und Gavi) Alarm. Die Organisationen rechnen mit

9 Millionen vermeidbaren Todesfällen innerhalb der nächsten 10 Jahre unter

Kleinkindern, wenn nicht gehandelt wird. Keine andere Infektionskrankheit führt

bereits zu mehr Todesfällen. Alle 39 Sekunden erliegt weltweit ein Kleinkind der

durch Bakterien, Viren oder Pilze ausgelösten Krankheit. Im vergangenen Jahr

waren dies 800 000 Mädchen und Jungen unter 5 Jahren.

Obwohl einige Arten von Lungenentzündungen mit Impfstoffen vollständig

verhindert und bei richtiger Diagnose leicht mit kostengünstigen Antibiotika

behandelt werden können, sind immer noch Millionen von Kindern ungeimpft. Jedes

dritte, das bereits konkreten Symptomen aufweist, erhält außerdem keine

medizinische Versorgung. Besonders betroffen sind hier Mädchen und Jungen in den

ohnehin schon ärmsten Ländern der Welt. Einer Hochrechnung der Johns Hopkins

University zufolge könnten die 8,9 Millionen befürchteten Todesfälle innerhalb

der nächsten Dekade, schon durch stärkere Maßnahmen zur Minderung von

Mangelernährung um 3,9 Millionen reduziert werden. Darüber sind

Gesundheitsmaßnahmen wie die Bereitstellung von Antibiotika, die Erhöhung der

Impfstoffversorgung und Steigerung von Stillraten Schlüsselmaßnahmen, um das

Erkrankungsrisiko zu reduzieren. Ein weiterer Faktor ist der Kampf gegen

Luftverschmutzung. 91 Prozent der Weltbevölkerung atmet Außenluft, die die

Grenzwerte der WHO übersteigt. Laut einer Studie des Institute for Health

Metrics and Evaluation (IHME-GBD) trägt Luftverschmutzung weltweit zu 17,5

Prozent der Todesfälle im Kontext von Lungenentzündungen bei.

Kevin Watkins, Chief Executive von Save the Children UK:

“Es wäre moralisch nicht zu rechtfertigen, dass weiterhin Millionen von Kindern

aus Mangel an Impfstoffen, erschwinglichen Antibiotika und routinemäßiger

Sauerstoffbehandlung sterben. Die Zahl der Leben, die gerettet werden könnten,

ist potenziell sogar noch viel höher. In den Hochrechnungen werden Faktoren wie

die Verfügbarkeit von medizinischem Sauerstoff oder Maßnahmen zur Verringerung

der Luftverschmutzung, einem wichtigen Risikofaktor für Lungenentzündungen, noch

nicht berücksichtigt.”

Henrietta Fore, Exekutivdirektorin von Unicef:

“Wenn wir es ernst meinen mit der Rettung von Kinderleben, müssen wir die

Lungenentzündung entschieden bekämpfen. Wie der aktuelle Ausbruch des

Coronavirus zeigt, erfordert dies eine Verbesserung von Früherkennung und

Prävention. Es bedeutet, die richtige Diagnose zu stellen und die richtige

Behandlung zu verschreiben. Es bedeutet auch, die Hauptursachen für tödlich

verlaufende Lungenentzündungen, dazu gehören Mangelernährung und mangelnden

Zugang zu Impfstoffen und Antibiotika, zu bekämpfen und die schwierigere

Herausforderung der Luftverschmutzung anzugehen.”

Dr. Seth Berkley, CEO von Gavi, der Impfallianz:

“Pneumokokken-Lungenentzündung ist eine leicht vermeidbare, oft behandelbare

Krankheit. Eltern sollten nicht den Schmerz erleiden müssen, ihr Kind an diese

Krankheit zu verlieren. In den letzten zehn Jahren haben mehr Kinder denn je,

die lebensrettenden Pneumokokken-Impfstoff erhalten. Es ist von entscheidender

Bedeutung, dass wir diese Bemühungen fortsetzen, um die nächste Generation vor

dieser tödlichen Krankheit zu schützen. Die Gavi-Geberkonferenz im Juni wird der

internationalen Gemeinschaft die Möglichkeit bieten, uns dabei zu unterstützen.”

Quique Bassat, Professor am Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) und

Vorsitzender des “Global Forum on Childhood Pneumonia”:

“Die Krankheit, an der die meisten Kinder auf der Welt sterben, darf im Hinblick

auf die knappen globalen Forschungsmittel nicht länger vernachlässigt werden.

Forschung und Innovation müssen einen politischen Wandel vorantreiben und den

Weg für eine weitere Senkung der auf Lungenentzündung basierenden Sterberate

ebnen”.

Leith Greenslade, Koordinatorin der Every Breath Counts Coalition:

“Diese Analyse zeigt, dass kollektive Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor

Lungenentzündung die nationalen Anstrengungen zur Einhaltung der Sustainable

Development Goals verstärken können. Regierungen und internationale

Entwicklungsorganisationen müssen dringend handeln, um die an den stärksten

gefährdeten Kindern vor Unterernährung und Luftverschmutzung zu schützen und

sicherzustellen, dass sie Impfstoffe gegen Lungenentzündung, eine schnelle

Diagnose, kinderfreundliche Antibiotika und Sauerstoff erhalten, wenn sie krank

werden. Wenn nicht gehandelt wird, stehen 9 Millionen Kinderleben auf dem

Spiel.”

Zu den Ankündigungen, die auf dem Forum gemacht werden sollen, gehören außerdem

ein preiswerterer Impfstoff des Serum Institute of India gegen

Lungenentzündungen und politische Zusagen von Regierungen in stark betroffenen

Ländern zur Entwicklung von Strategien zur Verringerung der Todesfallrate im

Zusammenhang mit Lungenentzündungen.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und

Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und

Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte

unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.

Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen –

seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zu

fördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeit

liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt

sowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,

die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und

sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.

