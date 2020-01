hkk-Fehlzeitenanalyse: Psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch – Arbeitnehmerinnen besonders betroffen – hkk Krankenkasse fordert Gesundheitsförderung speziell für berufstätige Frauen

Die meisten beruflichen Ausfalltage wurden 2019 – wie in den

Vorjahren – verursacht durch sogenannte Muskel-Skelett-Erkrankungen wie

beispielsweise Rückenschmerzen (21,9 % aller Fehltage). Psychische Erkrankungen

lagen auf Platz zwei mit 18,5 %. Krankheiten des Atmungssystems rangierten auf

dem dritten Platz (14,7 %). Das ist das Ergebnis einer aktuellen Datenanalyse

der hkk Krankenkasse.

Mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen

Im Jahr 2019 waren erwerbstätige hkk-Mitglieder durchschnittlich 14,1 Tage

krankgeschrieben. Davon 2,6 Tage wegen psychischer Erkrankungen. Im Vergleich

zum Vorjahr ist die Anzahl der Fehltage in diesem Zusammenhang merklich

gestiegen: Waren 2018 nur 16,9 % aller Fehltage eine Folge psychischer

Erkrankungen, ist ihr Anteil 2019 um etwa anderthalb Prozentpunkte auf 18,5 %

gestiegen. Mehr als jeder sechste Fehltag ist damit auf psychische Erkrankungen

zurückzuführen – eine deutliche Verschiebung innerhalb der Krankheitslasten.

Arbeitnehmerinnen besonders betroffen

Bei berufstätigen Frauen war im Jahr 2019 der größte Teil der Fehltage eine

Folge psychischer Erkrankungen. Der Zuwachs von 0,4 Fehltagen gegenüber dem

Vorjahr (2018: 2,9 vs. 2019: 3,3 Fehltage je Arbeitnehmerin) ist in diesem

Zusammenhang besonders auffällig. Dr. Wolfgang Ritter, Teamleiter

Gesundheitsförderung bei der hkk, sieht eine wesentliche Ursache dafür in den

unterschiedlichen Alltagsbelastungen von Frauen und Männern.

hkk fordert Gesundheitsförderung speziell für berufstätige Frauen

“Die Belastungen, mit denen Frauen heute konfrontiert sind, nehmen in einem

beunruhigenden Ausmaß zu”, sagt Dr. Ritter. Neben Beruf und Kindererziehung

seien sie häufig auch noch für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger

verantwortlich. Das könne chronischen Stress und schließlich psychische

Erkrankungen zur Folge haben: “Frauen in dieser Situation haben praktisch keinen

Feierabend, es fehlen ihnen dringend notwendige Erholungsphasen und

Ausgleichsangebote. Das kann auf Dauer krank machen. Erforderlich ist eine

ganzheitliche, bedarfsbezogene und geschlechterspezifische

Gesundheitsförderung”, so Ritter.

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) bietet die hkk in den

von ihr betreuten Betrieben den betroffenen Arbeitnehmerinnen

Teamentwicklungsmaßnahmen, Führungskräfteseminare und Gesundheitszirkel an. Mit

einem BGM entwickeln und etablieren Unternehmen systematisch

gesundheitsförderliche Strukturen und Prozesse. Zudem ist es das Ziel, die

Unternehmensangehörigen zu einem eigenverantwortlichen, gesundheitsbewussten

Verhalten zu befähigen.

Darüber hinaus berät die hkk Unternehmen in der Verhaltens- sowie

Verhältnisprävention. Verhaltensprävention zielt darauf ab,

gesundheitsschädliche Verhaltensweisen und psychische Belastungen des Einzelnen

im Zusammenhang mit der Arbeit zu verbessern. Ziel der Verhältnisprävention sind

hingegen gesundheitsförderliche Arbeitsstrukturen in den Unternehmen.

