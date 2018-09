Maker-Bewegung Impulsgeber für grundlegende Bildungsreformen? – Panel-Diskussion auf der Maker Faire Hannover

(Mynewsdesk) Hannover/Berlin: Cornelsen Experimenta und Heise Medien veranstalten zum Schülertag der Maker Faire Hannover am 14. September ab 11:30 Uhr eine Paneldiskussion. Zu dem Thema ?Maker-Bewegung ? Impulsgeber für grundlegende Bildungsreformen?? sind Vertreter aus Bildungspolitik, Lehrerausbildung, Fachmedien, Schule und Hochschule eingeladen. Die offene Podiumsrunde findet im HCC Hannover statt, der Eintritt ist frei. Interessierte können sich am Pressecounter anmelden.

Kann das ?Learning by Making?, also das Lernen durchs Machen, die Begeisterung für die Naturwissenschaften im Unterricht fördern und für mehr Lernerfolg sorgen? Welche Rolle spielt dabei die digitale Bildung? Reicht es aus, wenn Kinder mit Tablets und Schulen mit Whiteboards ausgestattet werden oder muss es da nicht noch viel mehr geben? Daniel Bachfeld, Chefredakteur vom Make-Magazin (Heise Medien) plädiert für mehr Tüfteln und Experimentieren: ?Leider scheint die Prämisse Probieren geht über Studieren in Vergessenheit geraten zu sein.? Nicolas Domann, Geschäftsführer bei Cornelsen Experimenta, ergänzt: ?Wenn sich Kinder und Jugendliche beim Experimentieren selbst Antworten auf wichtige Fragen erarbeiten und Naturwissenschaften wirklich (be)greifen, ist viel erreicht.? Katja Suding, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion: ?Optimismus, Beharrlichkeit und Erfindergeist: Von diesen Maker-Eigenschaften brauchen wir mehr in unseren Schulen.? Christian Schlöndorf, Fachbereichsleiter beim Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ): ?Die Maker-Bewegung ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, Technologie als gestaltbar zu erleben und erleichtert ihnen dadurch Selbstbestimmung, Souveränität, Orientierung und gesellschaftliche Teilhabe in einer zunehmend technisierten Welt.?

Teilnehmer der Diskussionsrunde im Future Meeting Space, HCC Hannover sind:

* Katja Suding (MdB, stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und Vorsitzende des Landesverbandes der FDP Hamburg)

* Christian Schlöndorf (Fachbereichsleiter im Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung)

* Nicolas Domann (Geschäftsführer der Cornelsen Experimenta GmbH)

* Daniel Bachfeld (Chefredakteur beim Make Magazin)

* Berthold Sommer (Lehrer am Berufskolleg Rheine, Leitung Projektlabor)

* Christian Denker (ehemaliger Schüler am Berufskolleg Rheine, Teilnehmer Jugend Forscht und diverser Maker Faires, Student der Elektrotechnik in Aachen)

* Moderation: Philipp Markl

An die Podiumsdiskussion schließt sich eine Fragerunde an.

