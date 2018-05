mal ehrlich … bedeutet Hartz IV Armut? / SWR Bürgertalk am 6.6.2018, 22 Uhr, im SWR Fernsehen / Sven Teuber (SPD), Heidi Scharf (Die Linke) und Prof. Stefan Sell diskutieren

Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland beziehen„Arbeitslosengeld 2“, besser bekannt als „Hartz IV“. Und nicht wenigefürchten den rasanten Abstieg von der Beschäftigung in dieArbeitslosigkeit und in „Hartz IV“. Welche Probleme, aber auch welcheChancen sich aus „Hartz IV“ ergeben, darüber diskutiert ModeratorFlorian Weber mit seinen Gästen in der Alten Feuerwache Mannheim amMittwoch, 6. Juni, ab 22 Uhr beim Bürgertalk „mal ehrlich …“ im SWRFernsehen.

2005 von SPD und Grünen eingeführt, sollte „Hartz IV“ den

Sozialstaat moderner und gerechter machen. Doch auch nach 13 Jahren

polarisiert diese Reform weiter. Schon an der Frage, ob Menschen vom

aktuellen „Hartz-IV“-Satz leben können, scheiden sich die Geister.

Jens Spahn, heute Gesundheitsminister, provozierte mit der Aussage,

mit „Hartz IV“ habe „jeder das, was er zum Leben braucht“.

Bedeutet Hartz IV die Endstation?

Wie aber ist die Lebensqualität mit dieser Art der Unterstützung?

Bedeutet „Hartz IV“ Endstation oder kann es auch eine neue

Startposition sein? Diesen und weiteren Fragen geht Moderator Florian

Weber in der „mal ehrlich …“-Ausgabe vom 6. Juni 2018 nach. Er

spricht mit Menschen, die das „Arbeitslosengeld 2“ beziehen, aber

auch mit denjenigen, für die es eine Chance für ein besseres Leben

war. Mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen die Politiker Sven

Teuber, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion

Rheinland-Pfalz, und Heidi Scharf, Vorsitzende der Partei Die Linke

in Baden-Württemberg sowie der Experte Professor Stefan Sell,

Sozialwissenschaftler aus Koblenz.

