Abi fertig? Personalfachleute werten zielgerichtete Auslandszeit im Lebenslauf als großes Plus (FOTO)

Abi fertig? Personalfachleute werten zielgerichtete Auslandszeit im Lebenslauf als großes Plus

Bundesweit befinden sich jetzt über 420.000 Schülerinnen undSchüler in der Endphase ihrer Schullaufbahn, die zur Fachhochschul-und Hochschulreife führt. Direkt nach ihrem Schulabschluss möchtenjedoch viele nicht sofort ein Studium oder eine Ausbildung beginnen.Sie wollen stattdessen in die weite Welt reisen, neue Erfahrungensammeln, ihre Fremdsprachenkenntnisse erweitern und sich für ihrenweiteren Lebensweg orientieren. So ist Work and Travel besonders beiStudienberechtigten gefragt. Das zeigt die Umfrage vonwww.auslandsjob.de, an der 2234 junge Leute im letzten Jahrteilnahmen. Über die Hälfte der Befragten gab an, zum Zeitpunkt ihrergeplanten Auslandszeit das Abitur (49,9 %) oder dieFachhochschulreife (6,8 %) zu besitzen.

„Gerade in der Lebensphase nach dem Schulabschluss haben junge

Leute die besten Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt. Sie sind

meistens noch ungebunden und können Vorteile für die eigene

Persönlichkeit, den Beruf oder das Studium erringen“, sagt Jane

Jordan von der INITIATIVE auslandszeit. Mit ihren verschiedenen

Fachportalen informiert die Initiative über die vielfältigen Wege und

hilft bei der Orientierung, damit junge Leute die Auslandszeit

finden, die zu ihren persönlichen Fähigkeiten, Zielen und Wünschen

passt.

Es gibt zahlreiche kürzere und längere Alternativen, eine

wertvolle Auslandszeit zu erleben: Besonders beliebt sind nach dem

Abitur zum Beispiel Gap-Year-Optionen wie Work and Travel,

Sprachreisen, Freiwilligenarbeit, Auslandspraktika oder die Tätigkeit

als Au-Pair. Manche Abiturienten wollen auch gerne ein Studium im

Ausland beginnen. Für jede Auslandszeit gilt: Man verbessert seine

Sprachkenntnisse und lernt, wie man sich in eine neue ungewohnte

Umgebung und Kultur eingewöhnt. Zudem entwickeln junge Leute

wertvolle Soft Skills, wie Flexibilität, Selbstbewusstsein,

interkulturelle Kompetenz, Unabhängigkeit und Durchhaltevermögen.

„Wir glauben, dass jede Art von Auslandszeit wertvoll ist“, betont

Jane Jordan. Doch wie sehen es Personalfachleute?

Personalfachleute werten eine Auslandszeit als Pluspunkt im

Lebenslauf

Die INITIATIVE auslandszeit befragte Personalfachleute aus

unterschiedlichen Bereichen. Sie alle versichern, dass in Zeiten der

Globalisierung Auslandserfahrungen immer wichtiger werde. Oft würden

Bewerber, die einen Auslandsaufenthalt vorweisen können, von

international arbeitenden Unternehmen bevorzugt. Dabei spielten die

im Ausland erworbenen Fremdsprachenkenntnisse, die Erweiterung der

interkulturellen Kompetenzen und persönlichen Skills eine wichtige

Rolle im Lebenslauf. „Leute, die später gar ins Top-Management

wollen, können mit ihrer Auslandserfahrung sogar etwaige Defizite ein

wenig ausgleichen“, sagt Arne-Steffen Dehler, selbstständiger Fach-

und Führungskräfteberater in Frankfurt am Main. Die befragten

Personaler haben aber differenzierte Einschätzungen. Sie empfehlen,

dass eine Auslandszeit zielgerichtet zur angestrebten Karriere

geplant werden soll. Abiturienten und Schulabgänger sollten das

unbedingt berücksichtigen. Reines Weltenbummeln ohne erkennbare

persönliche Zielsetzung höre sich im Lebenslauf eher wie „Urlaub“ an.

Damit Work and Travel die Karriere beflügelt, dazu mehr auf

www.auslandsjob.de/work-travel-im-lebenslauf.php.

„Aus meiner Sicht sind Auslandsaufenthalte grundsätzlich positiv

zu bewerten. Denn sie belegen, außerordentliche Initiative, eigenes

Engagement, und sie erweitern den Horizont“, bemerkt Ute

Schneider-Rödder, Personalreferentin bei Le Buffet Restaurant & Café

Gesellschaft mbH mit Sitz in der Karstadt-Hauptverwaltung in Essen.

Sie ist für das Handelsgastronomie-Personal von bundesweit 70

Restaurants verantwortlich.

Personalfachleute bewerten in der Regel bei einem Bewerber den

Bezug der Auslandszeit zum angestrebtem Beruf, auch die Dauer und

Inhalte. „Die Erfahrungen eines Surflehrers in Australien oder ein

freiwilliges Jahr für einen Hilfseinsatz im Ausland prägen die

Persönlichkeit und den Umgang mit Menschen in außerordentlichem

Maße“, betont Ute Schneider-Rödder.“ Sie gibt aber zu, dass diese

Fähigkeiten beispielsweise für den Maître de Cuisine als Küchenchef

nicht die allerwichtigste Voraussetzung seien. „Dennoch nehmen wir

eine Auslandszeit als einen bedeutenden Lebensabschnitt wahr, der im

Bewerbungsgespräch umfangreichen Raum einnimmt und stellen Fragen,

beispielsweise nach der Intention für die Reise, der Organisation,

den grundlegenden Inhalten, den schönsten Erlebnissen und wichtigsten

Erkenntnissen. Für unseren Betrieb stehen vorrangig die

persönlichkeitsbildenden Aspekte im Vordergrund. Deshalb gibt es für

den Bewerber mit Auslandsaufenthalt sicher einen dicken Pluspunkt.“

Auslandsaufenthalte seien wie funkelnde Sternchen im Lebenslauf, aber

natürlich kein „Must-have“ in der Gastronomie, sagt Schneider-Rödder.

„Ein Auslandsaufenthalt ist wertvoll, wenn er relevant ist“, so

fasst Arne-Steffen Dehler seine Ansicht zusammen. Bei einem

Berufseinsteiger könne das ein Auslandspraktikum sein oder Work and

Travel im englischsprachigen Ausland. Denn in dieser Zeit würden die

Englischkenntnisse so gefestigt, dass man bei der Fremdsprache für

das gesamte Berufsleben Meilensteine setze. Eine Auslandszeit wirke

sich sofort positiv in der Bewerbung auf den ersten Job aus. „Es gibt

kaum eine Branche, in der Auslandserfahrung unwichtig ist. Selbst in

der Verwaltung, in Lehrberufen oder bei gemeinnützigen Aufgaben nützt

sie immer. Weltoffenheit ist bei Personalern immer gefragt“, bemerkt

Dehler und verweist auf seine über 20-jährige Erfahrung in der

Personalarbeit.

Auch Elvira Urmeew, Sachgebietsleiterin in der Abteilung „Personal

aus Drittmitteln“ an der Universität Bonn, hält Auslandsaufenthalte

für ausgesprochen sinnvoll. Die Personalfachfrau empfiehlt, eine

Auslandszeit im Lebenslauf immer mit Blick auf das Ziel darzustellen,

fachliche Kompetenzen, Soft Skills oder Sprachkenntnisse auszubauen.

„Wer beispielsweise Soziale Arbeit studieren oder später bei einer

NGO arbeiten möchte, für den ist Freiwilligenarbeit im Ausland eine

sehr gute Möglichkeit, sich in diesem Umfeld umzuschauen und

gleichzeitig den Lebenslauf für die berufliche Laufbahn aufzuwerten“,

sagt die Bonnerin. Sie rät: „Sehr gut eignen sich Erasmus- und andere

Austauschprogramme, Auslandspraktika mit fachlichem Bezug oder die

Freiwilligenarbeit.“ Besonders positiv wirkten sich für den

Lebenslauf Stipendien aus, wie z.B. vom DAAD und anderen

Organisationen.

Welche Skills aus einer Auslandszeit werden von Personalern

geschätzt?

Elvira Urmeew blickt gerne auf ihre eigenen Erlebnisse im Ausland

zurück, die sie beruflich und privat geprägt haben. Schon in der

Schulzeit absolvierte sie zwei Auslandsaufenthalte, drei Monate

Schüleraustausch in Russland und zwei Monate im Sommer an der Harvard

Summer School in Cambridge, USA. Ein fünfmonatiges Auslandssemester

an der University of Queensland in Brisbane war Teil ihres dualen

Bachelorstudiums. In Australien gefiel ihr besonders, durch das

Studium einen strukturierten Tagesablauf zu haben, das dortige

Hochschulsystem kennenzulernen und trotzdem das Land bereisen zu

können. Während ihres Masterstudiums nahm sie an zwei Summer Schools

in Indien und China teil, welche vorrangig den interkulturellen

Austausch zum Ziel hatten. „So verschieden meine Auslandszeiten auch

waren, sie haben grundlegend meine Persönlichkeit weiterentwickelt“,

sagt Elvira Urmeew. Ein weiteres Plus: Gerade für junge Leute im

Übergang zum Studium, zur Ausbildung oder der ersten beruflichen

Station wirke sich eine Auslandszeit positiv auf die

Selbstständigkeit, die Toleranz und Problemlösungsfähigkeit aus.

Einen solchen Aufenthalt größtenteils selbst zu organisieren, die

Finanzierung zu planen und dann vor Ort verschiedenste Hindernisse zu

überwinden, sei sehr förderlich für die persönliche Entwicklung und

ermögliche den Aufbau von Soft Skills, die im Arbeitsleben

unerlässlich sind. Dazu zählten beispielsweise Offenheit und

selbstbewusstes Auftreten, Frustrationstoleranz und Kreativität.

Diese Kompetenzen wüssten Arbeitgeber und Personaler zu schätzen.

„Mag sein, dass viele Skills auch ohne einen Auslandsaufenthalt

erworben werden können. Aber Menschen mit Auslandserfahrung heben

sich oft durch einen höheren Grad an Selbständigkeit,

Entscheidungsstärke, Kreativität, Selbstbewusstsein und auch

Integrations- und Netzwerkkompetenz hervor“, ergänzt Ute

Schneider-Rödder.

Arne Steffen Dehler sieht für die letzten zwei bis drei Jahre

einen klaren Trend: „Die Softskills werden deutlich höher bewertet

als beispielsweise Sprach- und andere Zertifikate. Wer sich im

Ausland souverän bewegt, sich kulturell integriert und vielleicht

sogar mit Ausländern zusammen erfolgreiche Projekte erarbeitet hat,

beweist für den Personaler sehr gute Fähigkeiten.

Kurz oder lang ins Ausland? Gibt es eine ideale Zeit?

Generell gäbe es keine festen Regeln, wie lang eine Auslandszeit

dauern sollte. Darüber sind sich die Personalfachleute einig „Die

Kurz- oder Langfristigkeit eines Auslandsaufenthaltes spielt eine

untergeordnete Rolle“, bekräftigt Elvira Urmeew. Manchen fiele es

aber nach einem ganzen Jahr im Ausland schwer, wieder in den Alltag

in Deutschland zurückzufinden und in das Studium oder den Job

einzusteigen.

Sinnvoll sei eine Auslandszeit wie Work- and-Travel am besten

direkt nach einem Lebensabschnitt, beispielsweise nach dem Abitur,

der Ausbildung oder dem Jobwechsel. Für Berufstätige einen „idealen“

Zeitpunkt zu benennen, sei schwierig, meint Arne-Steffen. „Wer einen

Auslandsaufenthalt wirksam planen will, muss ihn bei Zeiten als Teil

eines echten Karriereplans ansehen“, regt Dehler an. Aber in der

Regel seien vor allem Schul- oder Studienabgänger wirklich frei zu

gestalten. Später im Job sei es oft schwierig, sich den Freiraum zu

schaffen. Auslandsaufenthalte würden dann immer im Zusammenhang mit

der Position im Job, aber auch in Konkurrenz zu anderen Bewerbern

oder Kollegen gesehen. „Dann sind Chefs vielleicht gar nicht so

begeistert, ihre guten Leute ins Ausland zu empfehlen, da sie lieber

selbst von ihren Mitarbeitern profitieren wollen“, gibt Dehler zu

bedenken.

„Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, auf eigene Faust oder

mit Hilfe von Organisationen eine sinnvolle Auslandszeit im

Lebenslauf zu integrieren.“, sagt Jane Jordan. Auf den Webseiten der

INITIATIVE auslandszeit findet man auf hunderten Seiten Anregungen,

hilfreiche Tipps und Tools zur Orientierung und Planung. So lässt

sich mit dem Auslandszeit-Test auf

www.auslandszeit.de/auslandszeit-test.html schnell prüfen, welche

Auslandszeit in welcher Lebensphase am besten zu den eigenen

Interessen und Zielen passt. Der Test dauert nur fünf Minuten. Man

erhält konkrete Vorschläge aus der Vielzahl der Möglichkeiten für

eine Auslandszeit.

Weitere Infos: www.initiative-auslandszeit.de

Über die Informationsportale

Die INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigen

Informationsportal-Netz-werken zum Thema Auslandsaufenthalt im

deutschsprachigen Internet. Sie wurde 2008 in Rheda-Wiedenbrück

(Westfalen) gegründet und verfolgt die Entwicklungen rund um die

Themen Ausland, Bildung, Fremdsprachen, Reisen und Tourismus.

Insgesamt sind unter dem Dach der Initiative verschiedene

OnlineFachportale vereint, die monatlich von über 500.000 Besuchern

genutzt werden.

Auslandsjob.de ist ein Fachportal für Auslandsaufenthalte mit dem

Schwerpunkt „Work and Travel“. Es bietet Entscheidungshilfen und

Links zu befristeten Jobangeboten im Ausland sowie Tipps zum Visum,

zu Flügen, Kosten und zur Planung. Des Weiteren gibt es im Portal

eine interaktive Planungscheckliste für alle, die ihre Work &

Travel-Zeit selbst organisieren.

Redaktion: Beatrix Polgar-Stüwe

