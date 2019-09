Malta: Endlichöffentliche Untersuchung zum Mord an Daphne Caruana Galizia

Reporter ohne Grenzen (ROG) begrüßt die gestrige

Erklärung der maltesischen Regierung, eine unabhängige öffentliche

Untersuchung des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia

anzuordnen. ROG hat sich seit fast zwei Jahren für diese Maßnahme

eingesetzt und dringt nun darauf, dass die dreiköpfige

Untersuchungskommission wirklich unabhängig und unparteiisch

arbeitet.

“Die Anordnung einer öffentlichen Untersuchung ist ein

entscheidender Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit für den Mord an

Daphne Caruana Galizia. Diese überfällige Maßnahme war nur möglich

durch das unermüdliche Engagement der Familie und der

Zivilgesellschaft seit der grausamen Tat vor fast genau zwei Jahren”,

sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. “Die maltesische Regierung

darf aber nicht glauben, dass sie die Öffentlichkeit allein durch die

Einsetzung einer Untersuchungskommission ruhigstellen kann. Wir

werden kritisch beobachten, ob die Kommission wirklich unabhängig und

unparteiisch arbeitet, und wir werden die maltesische Regierung an

ihre Verpflichtungen erinnern, bis der Mord an Daphne Caruana Galizia

restlos aufgeklärt ist und die Verantwortlichen zur Rechenschaft

gezogen wurden.”

Die Regierung von Premierminister Joseph Muscat hat am

Freitagabend (20. September) eine Erklärung veröffentlicht, in der

sie die Anordnung einer unabhängigen öffentlichen Untersuchung des

Mordes an der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia

ankündigte. (https://ogy.de/flzb) Die Untersuchungskommission soll

aus einem ehemaligen Richter, einem Verfassungsrechtler und einem

Experten für Forensik bestehen.

“Eine öffentliche Untersuchung unter Vorsitz eines angesehenen

ehemaligen Richters ist das, was alle vernünftigen Menschen seit der

Ermordung unserer Mutter und Ehefrau gefordert haben”, erklärte die

Familie der Ermordeten nach der Bekanntgabe. “Die Kommission wird

ihren Zweck verfehlen, wenn es nur den geringsten Grund zum Zweifel

an der Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit der weiteren

Kommissionsmitglieder geben sollte.” ROG unterstützt das Ersuchen der

Angehörigen um ein Treffen mit Premierminister Muscat, in dem sie

diese Sorgen erörtern wollen.

Die Ankündigung von Muscats Regierung kam sechs Tage vor Ablauf

eines Ultimatums, das die Parlamentarische Versammlung des Europarats

(PVER/PACE) den maltesischen Behörden am 26. Juni in einer Resolution

zur Anordnung einer unabhängigen öffentlichen Untersuchung gesetzt

hatte. (https://ogy.de/hhft) ROG hatte sich auch bei der PVER für

eine öffentliche Untersuchung eingesetzt. Im Oktober 2018 hatte ROG

zudem eine internationale Delegation angeführt (https://ogy.de/vkoz),

die dieses Thema mit hochrangigen Vertretern der maltesischen

Regierung diskutierte, darunter Premier Muscat selbst.

(https://ogy.de/po3y)

Die Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia war am 16.

Oktober 2017 in der Nähe ihres Hauses in Bidnija, Malta, durch eine

Autobombe getötet worden. (https://ogy.de/b3pa) Zwar sitzen bereits

seit Dezember 2017 drei Männer wegen Beteiligung an der Tat in Haft

und sollen demnächst vor Gericht gestellt werden

(https://ogy.de/1bcl), die Hintergründe sind jedoch noch immer

ungeklärt. Der oder die Auftraggeber wurden bis heute nicht

ermittelt.

Caruana Galizia war die bekannteste Investigativjournalistin

Maltas und bekannt für ihre Enthüllungen über Korruption bis in

höchste Regierungskreise innerhalb und außerhalb Maltas, etwa in

Zusammenhang mit den Panama Papers. Noch immer laufen mehrere Dutzend

Gerichtsverfahren wegen Verleumdung gegen sie. Die

Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, hat am

Donnerstag (19. September) einen Brief an Premier Muscat

veröffentlicht, in dem sie die Einstellung dieser Verfahren sowie

eine Abschaffung der Bestimmungen, die eine posthume Belangung der

Nachfahren ermöglichen, forderte. (https://ogy.de/lri3)

Dieses Thema, die öffentliche Untersuchung sowie die prekäre Lage

der Pressefreiheit im Allgemeinen in Malta wird ROG gemeinsam mit der

Familie Caruana Galizia und deren Rechtsvertretern am 30. September

in einer Veranstaltung während der PVER-Sitzung in Straßburg

erörtern.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Malta auf Platz 77 von

180 Staaten. In den vergangenen zwei Jahren ist Malta um 32 Plätze

gefallen. Mehr zur Lage der Pressefreiheit in Malta finden Sie hier:

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/malta/alle-meldungen/

