ManpowerGroup stellt spezialisiertes Geschäftsfeld vor

– Manpower Professional verbindet Talente und Bedarf im

kaufmännischen Bereich

– Unterstützung sowohl für großvolumige Projekte als auch

individuelle Anfragen

Die ManpowerGroup baut ihre Expertise im Bereich der

Personallösungen weiter aus. Im Rahmen der strategischen

Neuausrichtung „Manpower 2018+“ stellt der Personaldienstleister am

01.06.2018 sein neues Geschäftsfeld Manpower Professional vor. Unter

dieser Marke bietet die ManpowerGroup ihren Kunden künftig

maßgeschneiderte und flexible Personallösungen für den kaufmännischen

Bereich.

Manpower Professional entsteht aus dem Zusammenschluss der

Geschäftsbereiche Manpower Office, Experis Finance & Accounting sowie

den Unternehmen FAO, Pades, Dactylo und bündelt deren

Fachkompetenzen. Unter dem neuen Namen und der Leitung von Kathrin

Hess bietet Manpower Professional seinen service- und

qualitätsorientierten Kunden je nach Wunsch individuelle oder

standardisierte Personalleistungen für den kaufmännischen Bereich.

Diese Leistungen beziehen sich sowohl auf die Arbeitnehmerüberlassung

als auch auf die Personalvermittlung, also die Vermittlung von

Festanstellungen. Zudem profitieren die Kunden künftig in puncto

Geschwindigkeit, Ressourceneinsatz und Standardisierung von den

zunehmend digitalisierten Arbeitsprozessen der ManpowerGroup.

Manpower Professional ist künftig der zentrale Ansprechpartner für

unsere Kandidaten aus dem kaufmännischen Bereich, die durch die neue

Spezialisierung von vielfältigen Chancen und Möglichkeiten bei

renommierten Unternehmen profitieren.

Persönliche Unterstützung an 360 Standorten

Intensiv betreut werden die Kunden deutschlandweit in den Manpower

Professional Niederlassungen. Dort erfolgt auch die zielgenaue Suche

nach hochqualifiziertem Personal. „Die Welt des Arbeitens entwickelt

sich rasant und wird immer anspruchsvoller. Dazu trägt auch die

Digitalisierung bei. Der Fachkräftemangel macht es nicht leichter.

Diese Herausforderungen nehmen wir als Anreiz, ständig nach

innovativen Lösungen zu suchen und unsere Angebote

weiterzuentwickeln“, sagt Herwarth Brune, Vorsitzender der

Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. „Mit Manpower

Professional sorgen wir ab sofort dafür, dass wir unsere Kunden und

Kandidaten auch in Zukunft zielgenau und flexibel bedienen können.“

Über die ManpowerGroup

Die ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellung

innovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen in

der sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mit

mehr als 29.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den drei

größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der

Unternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten die

Gesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,

Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken.

Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de

und http://www.manpower-professional.de.

