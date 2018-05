Spitzennachwuchs stellt sich vor – Musiker der Kurt Masur Akademie zu Gast in Leipzig

Die Akademisten des ersten Jahrgangs der Kurt Masur Akademie, der Orchesterakademie der Dresdner Philharmonie, stellen sich mit einem anspruchsvollen Kammermusikprogramm im Mendelssohn-Haus in Leipzig vor.

Auf Einladung des Internationalen Kurt-Masur-Instituts in Leipzig sind fünf junge Musikerinnen und Musiker zu erleben, die gerade ihr erstes Jahr als Akademisten in den Reihen der Dresdner Philharmonie absolviert haben.

Eunsil Kang (Violine) aus Südkorea, Joshua Chávez (Kontrabass) aus Mexiko sowie Sofia von Freydorf (Violoncello), Billy Schmidt (Klarinette) und Selma Bauer (Fagott) aus Deutschland interpretieren ? unterstützt von Alberto Menjón am Flügel ? Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy bis Isang Yun und Astor Piazzolla.

Für Kurt Masur (1927-2015), der sich als Dirigent und Musiker sowohl Leipzig als auch Dresden eng verbunden fühlte, war die Förderung des musikalischen Spitzennachwuches eine Herzensangelegenheit. Mit der Gründung der Kurt Masur Akademie wird jungen, hochbegabten Instrumentalisten die Möglichkeit geboten, sich mitten in einem Spitzenorchester innerhalb eines zweijährigen praktischen Studiums auf ihren Alltag als Berufsmusiker vorzubereiten. Kurt Masur hat noch zu seinen Lebzeiten ihre Gründung unterstützen können und ihr gern seinen Namen verliehen. Zentrales Anliegen des Internationalen Kurt-Masur-Instituts in Leipzig ist die Bewahrung und Pflege des Erbes von Kurt Masur und seine Weitergabe an nachfolgende Generationen.

Das Konzert wird vom Internationalen Kurt-Masur-Institut in Leipzig in Kooperation mit der Kurt Masur Akademie ? Orchesterakademie der Dresdner Philharmonie veranstaltet.

Tickets zu 12 und 9 Euro (ermäßigt) sind im Mendelssohn Haus in Leipzig und über den Ticketservice der Dresdner Philharmonie erhältlich.

Weitere Informationen

zur Kurt Masur Akademie: www.dresdnerphilharmonie.de/kurt-masur-akademie

zum Internationalen Kurt-Masur-Institut: www.masur-institut.de

Programm:

5. JUN 2018, Donnerstag, 19.00 Uhr

Musiksalon im Mendelssohn-Haus in Leipzig

Goldschmidstraße 12

Konzert der Akademisten der Kurt Masur Akademie Dresden

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Konzertstück Nr.2 in d-Moll op.114

für Klarinette, Fagott und Klavier

Astor Piazzolla (1921-1992)

3 Tangos für Violine und Kontrabass

Árni Egilsson (*1939)

An Old Fashioned Bass Piece

Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Trio Élégiaque Nr.1 in g-Moll op.8

Isang Yun (1917-1995)

Monolog für Fagott

Johannes Brahms (1833-1897)

Trio in a-Moll op.114

für Klarinette, Violoncello und Klavier

Eunsil Kang | Violine

Sofia von Freydorf | Violoncello

Joshua Chavez | Kontrabass

Billy Schmidt | Klarinette

Selma Bauer | Fagott

Alberto Menjón | Piano

Eintritt: 12 ?/ ermäßigt 9 ?