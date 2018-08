Massentierhaltung und multiresistente Keime

(Dortmund) – „Multiresistente Keime aus der Landwirtschaft werden in Besorgnis erregendem Ausmaß auf den Menschen übertragen. Dadurch werden unsere Antibiotika zunehmend wirkungslos“, so Prof. Dr. Klaus Buchner, Europaabgeordneter der ÖDP.

Der Europaabgeordnete spricht am Sonntag, dem 9. September 2018 um 14:00 Uhr auf der FAIRFRIENDS in Dortmund. Er zeigt in seinem Vortrag die Zusammenhänge von industrieller Massentierhaltung und der Entstehung multiresistenter Keime auf.

Thema des Vortrags ist:

„Klaus graust–s – vor Massentierfleisch und multiresistenten Keimen.“

Jedes Jahr sterben weltweit – in steigendem Maße – Menschen an Infektionen, weil Antibiotika nicht mehr wirken. Wenn gegen diesen Umstand nicht schnellstens etwas unternommen wird, könnten nach einer Studie des Universitätsklinikums Berli-ner Charité im Jahr 2050 weltweit mehr Menschen an Antibiotikaresistenzen sterben als an Krebs. Das Thema hat große Aktualität. So wurden unlängst multiresistenten Keimen in Gewässern nachgewiesen. Diese Keime stellen eine akute Bedrohung für die Menschen dar.

Die FAIRFRIENDS ist eine Messe für nachhaltige Lebensstile, Fairen Handel und gesellschaftliche Verantwortung. Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) ist auf der FAIRFRIENDS in Dortmund mit einem eigenen Messestand vertreten. Prof. Dr. Klaus Buchner wird nach seinem Vortrag am Messestand für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen.

Der Vortrag von Prof. Dr. Klaus Buchner findet statt in Halle 3A, Bühne 3.B28.

Der ÖDP-Messestand ist in Halle 3A, Stand Nummer A3.

Prof. Dr. Klaus Buchner war von 2003 bis 2010 Bundesvorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP). Bei der Europawahl im Mai 2014 wurde er ins Euro-päische Parlament gewählt. Er ist dort Mitglied der Fraktion Grüne/Europäische Freie Allianz.

Prof. Dr. Klaus Buchner hat die Kampagne „Klaus graust’s vor industrieller Massen-tierhaltung und multiresistenten Keimen“ ins Leben gerufen. Diese Kampagne macht über die deutschen Grenzen hinaus in Europa auf die Gefahr durch multiresistente Keime und deren Ursache in der industriellen Massentierhaltung aufmerksam.

Weiterführende Informationen:

