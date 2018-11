MDR-Magazin „Umschau“ / Bürgerallianz fordert Rechtssicherheit bei Abschaffung der Straßenausbaubeträge

Rechtssicherheit und das Schließen aller

Hintertüren für Nachforderungen von Straßenausbaubeträgen fordert

Wolfgang Kleindienst, Vorsitzender der „Bürgerallianz Thüringen –

gegen überhöhte Kommunalabgaben“ im Interview mit dem MDR-Magazin

„Umschau“. Mit der Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes im

nächsten Jahr sollen rückwirkend zum 1. Januar 2019 die

Straßenausbaubeträge im Freistaat abgeschafft werden. Das hat die

rot-rot-grüne Landesregierung in Erfurt vor knapp zwei Wochen

angekündigt.

Zusätzlich zur geplanten Abschaffung künftiger Beiträge ist es der

Bürgerallianz besonders wichtig, dass Beiträge für Baumaßnahmen

rückwirkend nur noch für maximal vier Jahre erhoben werden können,

d.h. nicht mehr für Arbeiten, die vor dem 1. Januar 2015

abgeschlossen wurden. Bislang wurden Grundstückseigentümer mit

Beitragsbescheiden für Arbeiten überrascht, die mitunter über 20

Jahre zurück liegen. „Zwar sind im Kommunalabgabengesetz des Landes

vier Jahre festgelegt, doch durch Satzungsänderungen der Kommunen

konnte der Rückwirkungszeitraum immer wieder verlängert werden und

dadurch entstand Rechtsunsicherheit und Ungewissheit bei den

Hauseigentümern“, so Kleindienst.

Zudem fordert die Allianz, dass bis zum Inkrafttreten der

Gesetzesänderung weder Beiträge noch Vorauszahlungen erhoben werden

dürfen. „Damit soll verhindert werden, dass in dieser Zeit von

Gemeinden massiv Bescheide verschickt werden“, betont Kleindienst.

Straßenausbaubeiträge sind Ländersache. Fünf Bundesländer,

darunter Sachsen-Anhalt, haben die Kommunen verpflichtet, die

Beiträge zu erheben. In sieben Ländern, u.a. in Sachsen und

Thüringen, gilt derzeit eine Kann-Bestimmung. Danach gibt das

Bundesland seinen Kommunen einen Spielraum, auf Beiträge zu

verzichten oder diese abzusenken, sofern sie leistungsstark sind. In

Berlin, Hamburg, Baden-Württemberg und Bayern werden keine

Straßenausbaubeiträge erhoben.

„Umschau“, dienstags, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehen

www.mdr.de/umschau | www.facebook.com/mdrumschau

Pressekontakt:

MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,

Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse

Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell