MEDIA BROADCAST einigt sich mit ver.di auf Einführung der Vier-Tage-Woche (FOTO)

Neues Arbeitszeitmodell tritt ab dem 1. April 2019 für Mitarbeiter inKraft– Einigung macht Unternehmen fit für die digitale Transformationund sichert Arbeitsplätze– Wegweisendes Modell für die Arbeit 4.0 in der digitalisiertenWirtschaft– Unternehmen plant Investitionen und Neueinstellungen inInnovationsbereichen

Die Geschäftsführung der MEDIA BROADCAST und die Gewerkschaft

ver.di haben sich in Tarifverhandlungen auf die Einführung einer

Vier-Tage-Woche ab dem 1. April 2019 geeinigt. Die Wochenarbeitszeit

wird auf 32 Stunden gesenkt und zukünftig auf in der Regel vier Tage

verteilt. Das neue Arbeitszeitmodell gilt für alle Mitarbeiter. Die

Einigung macht das Unternehmen fit für die digitale Transformation

und sichert gleichzeitig die Arbeitsplätze. Betriebsbedingte

Kündigungen werden bis Ende des Jahres 2023 ausgeschlossen.

MEDIA BROADCAST befindet sich mitten im technologischen Umbruch

von analoger Technik auf weniger wartungs- und damit auch weniger

personalintensive digitale Plattformen. Durch die Einführung der

Vier-Tage-Woche wird vermieden, dass es ab Mitte 2019 als Folge der

digitalen Transformation zu Überkapazitäten kommt. Die Einigung

eröffnet dem Unternehmen darüber hinaus mehr Spielraum für

nachhaltige Zukunftsinvestitionen und für Neueinstellungen in

Innovationsbereichen.

Wolfgang Breuer, Vorsitzender der Geschäftsführung MEDIA BROADCAST

GmbH, sagt: „Wir sind überzeugt davon, gemeinsam mit dem Tarifpartner

ver.di eine passgenaue, zukunftsweisende, für alle Parteien

vorteilhafte Lösung gefunden zu haben. Wir gewinnen in Zeiten der

digitalen Transformation unseres Unternehmens mehr Flexibilität für

Anpassungen und stärken gleichzeitig die Fähigkeit zu Investitionen

in neue Geschäftsbereiche, in Zukunftstechnologien und in

Mitarbeiter.“

Durch die Einführung der Vier-Tage-Woche verspricht sich das

Unternehmen auch eine höhere Attraktivität für Talente sowohl auf

Absolventenseite als auch für erfahrene Spitzenkräfte, für die neben

einem spannenden Aufgabenbereich und einem attraktiven Gehaltsniveau

die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit von hoher Bedeutung

ist. Zudem werden die erfahrenen Mitarbeiter mit ihren Kompetenzen

gehalten.

Peter Imhof, Leiter Personal, MEDIA BROADCAST GmbH: „Trotz

zunehmender Automatisierung und Rationalisierung in allen

Arbeitsbereichen im Zuge der Digitalisierung wird auch in den

kommenden Jahren der Wettstreit um die besten Talente anhalten.

Studien zeigen, Motivation und Qualität der Ergebnisse hängen stark

von den Arbeitsbedingungen ab. Zeit für die Familie und für privates

Engagement wird heute viel höher bewertet. Das neue Arbeitszeitmodell

macht uns als Arbeitgeber für eine wachsende Zahl von Fachkräften und

für junge Talente attraktiver. Davon profitieren auch unsere Kunden,

die uns seit Jahrzehnten als Unternehmen erleben, das sich vor allem

über die hohe Qualität seiner Dienstleistungen und Experten

definiert.“

MEDIA BROADCAST sieht die Einigung über eine Vier-Tage-Woche als

vorbildlich für die zukünftigen Erfordernisse der Arbeit 4.0 in einer

digitalisierten Welt, auch wenn sich die Ausgestaltung der

Vier-Tage-Woche von Branche zu Branche und von Unternehmen zu

Unternehmen unterscheiden mag. Statt Arbeitsplatzabbau wird mit der

Vier-Tage-Woche Know-how in der Firma gehalten.

Eckpunkte der Tarifeinigung:

– Die Tarifänderung wirkt ab dem 1. April 2019.

– Absenken der tariflichen Wochenarbeitszeit von bislang 38

Stunden an fünf Arbeitstagen auf 32 Stunden an vier

Arbeitstagen.

– Mit Einführung der Vier-Tage-Woche und dem Wegfall bisheriger

Sonderregelungen reduzieren sich die laufenden Personalkosten.

– Das Bruttogehalt wird bei den tariflichen Mitarbeitern

mindestens um 7,29 Prozent gesenkt.

– Der Arbeitgeber schafft einen Ausgleich für Nachteile, die in

der Altersversorgung entstehen können.

– Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis 31. Dezember 2023.

– Die Verfügbarkeit für Kunden bleibt unverändert, im Service rund

um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

ÜBER MEDIA BROADCAST

MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands

größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Das

Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt multimediale

Übertragungsplattformen für TV und Hörfunk, basierend auf modernen

Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Das Unternehmen ist

Marktführer bei DAB+ und DVB-T2 HD in Deutschland. Zudem betreibt und

vermarktet MEDIA BROADCAST die Plattform freenet TV über DVB-T2 HD

und über Satellit und stellt Programmveranstaltern UKW-Services

bereit. Darüber hinaus realisiert das Unternehmen Produktionen und

Übertragungen von Live-Events für TV-Sender und Unternehmen und

vernetzt Rundfunkanbieter in Deutschland mit seinem hochverfügbaren

Glasfaser-Netzwerk. MEDIA BROADCAST betreut über 400 nationale und

internationale Kunden: Öffentlich-rechtliche und private

Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen,

Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten, private Unternehmen und

öffentliche Institutionen. Das mehrfach ISO-zertifizierte Unternehmen

hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website

www.media-broadcast.com oder folgen Sie uns auf Twitter

https://twitter.com/mediabroadcast .

