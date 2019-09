Medienhaus Hitzeroth Druck + Medien

Die „Oberhessische Presse“ erscheint im Medienhaus Hitzeroth Druck + Medien. Zum Unternehmen zählen außerdem die Full“Service-Werbeagentur mr//media GmbH (Marburg), die Logistik“Tochter ZVG Ostkreis (Marburg) sowie die „Gießener Zeitung“ (125.000 Exemplare), die zusammen mit dem Druck- und Pressehaus Naumann (Gelnhausen) als gleichberechtigtem Gesellschafter herausgegeben wird.

Verleger Wolfram Hitzeroth ist seit 1. Januar 2015 wieder Mehrheitsgesellschafter der Hitzeroth Druck + Medien GmbH & Co. KG mit Sitz in Marburg. Als einzige weitere Gesellschafterin ist seine Ehefrau Luise Hitzeroth (6 Prozent) am Unternehmen beteiligt. Geschäftsführerin ist Ileri Meier. Die „Oberhessische Presse“ ist in digitaler wie gedruckter Ausgabe das Nachrichtenmedium im Landkreis Marburg-Biedenkopf und mit einer Auflage von 27.000 Exemplaren von Montag bis Samstag.

Jeder Haushalt im Landkreis erhält mittwochs und freitags eine der Wochenzeitungen. „Mein Hinterland extra“ erscheint im Altkreis Biedenkopf sowie in Hatzfeld (Waldeck-Frankenberg) und Bad Laasphe (Nordrhein-Westfalen) in einer Auflage von 32.000 Exemplaren. „Mein Marburg extra“ gibt es in den Städten und Gemeinden nördlich und südlich von Marburg und natürlich in der Universitätsstadt selbst in einer Auflage von ca. 52.000 Exemplaren. Abgerundet wird das kostenlose Angebot von „Mein Anzeiger extra“, das in den Ostkreis-Kommunen sowie in Teilen der Schwalm und des Vogelsbergkreises verteilt wird. Die Auflage dort beläuft sich auf fast 35.000 Anzeigenzeitungen. Die Wochenendzeitung „Mein Samstag“ erscheint im Altkreis Marburg mit 80.000 Stück Auflage.

Digitale out of Home – Informationen und Werbung präsentiert das Medienhaus HITZEROTH seit 2018 mit der OP Mediabox. Lokale Nachrichten und Ad Hoc Meldungen erreichen die Menschen in der Region und drüber hinaus via www.op-marburg.de; Whatsapp, Facebook, Youtube und Insta.

Zu hören ist das Medienhaus Hitzeroth Druck + Medien auf den 3 Radiosendern HitRadio FFH, Planet Radio und Harmony FM in der Zeit vom 9. – 13. September 2019 zwischen 19 und 21 Uhr.