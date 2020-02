Medikamentenmangel in eigener Praxis angekommen – “Bohren” tut wieder weh

Am vergangenen Freitag erfuhr die Zahnärztin und

Landtagsabgeordnete, Dr. Christina Baum, dass das in ihrer Praxis verwendete

Anästhetikum vor Ende März auf keinen Fall lieferbar sei. Diesen Zustand kennt

Baum nur noch aus den letzten Tagen der DDR, als dort das Anästhetikum knapp

wurde und ihr Ehemann mit Paketen aus dem Westen aushalf.

“Als ich im Sommer 1989 den Boden Westdeutschlands betrat, wähnte ich mich im

Paradies angekommen. Die Zeiten des Mangels waren vorbei. Meinen Patienten

konnte ich eine optimale Behandlung anbieten. Doch inzwischen entwickelt sich

Deutschland in fast allen Bereichen zurück, so dass inzwischen auch die Zeiten

einer gesicherten Gesundheitsversorgung in Deutschland vorbei sind. Der

Medikamentenmangel lässt die negativen Folgen der Globalisierung für jedermann

deutlich werden. Diese Entwicklung ist jedoch nicht naturgegeben, sondern

menschengemacht und muss gestoppt werden. Dazu muss Deutschland endlich wieder

souverän und eigenverantwortlich selbst bestimmen können, was gut und richtig

ist.”

“Wir müssen jetzt schauen, ob wir irgendwoher vergleichbares Anästhetikum

bekommen, denn unser Vorrat reicht definitiv nicht bis Ende März. Sollte uns das

nicht gelingen, werde ich meinen Patienten sagen müssen, dass es zum Bohren nun

keine Spritze mehr gibt und sie die Schmerzen aushalten müssen”, konstatiert

Baum fassungslos. “Dass alles offenbart ein ungeheuerliches Versagen der

aktuellen Politik, denn natürlich hätte man diese fatalen Folgen vorhersehen

müssen. Deshalb stelle ich meine Forderung diesbezüglich immer wieder erneut:

die Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen muss wieder in Deutschland

erfolgen und die Politik hat für die entsprechenden Rahmenbedingungen zu

sorgen”, erklärt Baum abschließend.

Pressekontakt:

AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Pressestelle

Konrad-Adenauer-Straße 3

70173 Stuttgart

presse@afd.landtag-bw.de

