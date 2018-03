Der Streit um Katalonien ist ein europäisches Problem, das laut „Müssen wir Europäer sein oder dürfen wir die sein, die wir sind?“ mehr als nur eine Frage aufwirft. Otto W. Bringer beschäftigt sich darin vor allem mit der Frage, welche Bedeutung der einzelne Mensch in einer Welt, in der alles globalisiert und digitalisiert wird, noch […]

Die CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa veranstaltet am 11. Januar 2018 die eintägige Medienkonferenz „Das neue deutsche Wir. Ausbruch aus der Krise“ in der Akademie der Künste am Pariser Platz 4 in Berlin – gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, dem ORF III Fernsehen, der Schweizerischen […]