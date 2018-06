Medizin studieren und Arzt werden? / Abiturienten testen das in der Asklepios Klinik Altona

Rund 9.600 Schülerinnen und Schüler haben dieses

Jahr in Hamburg ihre Abiturprüfungen gemacht. Wer Arzt werden will,

braucht gute Noten, muss bei einer Regelstudienzeit von über sechs

Jahren viel Zeit und Power investieren und Glück haben, einen der

begehrten Studienplätze zu ergattern. Daher ist es besonders wichtig

früh zu wissen: Ist das das Richtige für mich? Die Asklepios Klinik

Altona bietet daher als einzige Klinik in Hamburg für die

Abijahrgänge 2018/2019 ein „Schnupperpraktikum Arzt“ vom 06.-10.

August.

„Wir haben immer wieder Anfragen von interessierten Schülern

erhalten, aber Berufspraktika finden in Kliniken nur im Bereich der

Pflege statt. Da wollten wir eine neue Möglichkeit bieten“, so Prof.

Dr. Gunter Nils Schmidt, Chefarzt der Anästhesiologie, Intensiv- und

Notfallmedizin und Initiator des Projektes. „Mit einem einwöchigen

Schnupperpraktikum möchten wir die Schüler bei ihrer Entscheidung für

oder vielleicht auch gegen ein Studium der Humanmedizin

unterstützen.“

Das Schnupperpraktikum Arzt bietet den Schülern einen Einblick in

die Tätigkeiten eines Arztes in einer der größten Kliniken Hamburgs.

Sie schauen den Ärzten bei ihren täglichen Aufgaben über die

Schultern und können selber kleine ärztliche Tätigkeiten an Modellen

und Phantomen ausprobieren. Neben dem Besuchen auf der

Intensivstation, im OP, dem Herzkatheterlabor, im Prinatalzentrum und

dem Interventionszentrum der Urologie und Gastroenterologie – immer

unter ärztlicher Leitung – stehen auch praktische Übungen wie

Nahttechniken der Chirurgie, Sonografie, neurologische

Untersuchungstechniken und eine Reanimationsübung auf dem Programm.

Komplettiert wird das Schnupperpraktikum durch Vorträge und Gespräche

mit Chefärzten und Oberärzten verschiedener Fachrichtungen.

Anmeldung (Teilnehmerzahl begrenzt) bis 16. Juli 2018 per E-Mail

an: j.koertge@asklepios.com

Kontakt für Rückfragen:

Asklepios Klinik Altona

Prof. Dr. Gunter Nils Schmidt

Chefarzt Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin,

Schmerztherapie

Tel.: 040 1818 81-1780

E-Mail: gu.schmidt@asklepios.com

Pressekontakt:

Andrea Castillo Sohre

Referentin PR & Marketing

Asklepios Klinik Altona

Tel.: +49 40 1818-812214

E-Mail: a.castillo@asklepios.com

Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell