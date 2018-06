„Saubere Luft“ für Stuttgart: Fahrverbote für Euro-5-Diesel und keine Pauschalausnahmen für Anwohner – Verwaltungsgericht erhöht auf Antrag der Deutschen Umwelthilfe den Druck auf die Landesregierung

Stuttgarter Verwaltungsgericht setzt

Landesregierung eine Zwei-Wochen-Frist, dem Gericht mitzuteilen, dass

die Diesel-Fahrverbote für das Stuttgarter Stadtgebiet keine

generellen Ausnahmen für die Anwohner enthält und auch

Diesel-Fahrzeuge der Abgasstufe Euro 5 umfassen werden – Für den

Fall, dass diese Punkte nicht nachgebessert werden, hat das Gericht

deutlich gemacht, das von der DUH beantragte Vollstreckungsverfahren

einzuleiten und der Landesregierung ein erstes Zwangsgeld anzudrohen

– Richter Kern ordnete Akteneinsicht in alle Protokolle, E-Mails und

rechtlichen Bewertungen des Leipziger Urteils durch den Landesanwalt

sowie Schriftwechsel mit den zuständigen Behörden an und warnte

davor, diese Unterlagen zu verändern oder unvollständig zu übersenden

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat gestern über den Antrag der

Deutschen Umwelthilfe (DUH) auf Zwangsvollstreckung des

rechtskräftigen Urteils vom 19. Juli 2017 zu Diesel-Fahrverboten in

der Landeshauptstadt nicht öffentlich verhandelt (AZ:13 K 3813/18).

Richter Wolfgang Kern hat in großer Klarheit deutlich gemacht,

dass die aktuell durch die Landesregierung geplanten

„Mini-Diesel-Fahrverbote“ nicht ausreichend sind, um das Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) Leipzig vom 27.2.2018 umzusetzen.

Die von der Landesregierung offensichtlich vorgesehenen pauschalen

Ausnahmen von Fahrverboten für alle Stadtbewohner Stuttgarts seien,

so das Gericht, mit dem höchstrichterlichen Urteil nach der in der

Anhörung mitgeteilten Würdigung des Gerichts unvereinbar. Umso mehr

gilt dies für den beabsichtigten Ausschluss von Euro-5-Fahrzeugen von

Fahrverboten.

Die Landesregierung hat nun zwei Wochen Zeit, den aktuellen

Entwurf des Luftreinhalteplans nachzubessern und dem Gericht

mitzuteilen, dass die Diesel-Fahrverbote für das Stuttgarter

Stadtgebiet keine generellen Ausnahmen für die Anwohner enthalten und

zudem auch Diesel-Fahrzeuge der Abgasstufe Euro 5 umfassen. Für den

Fall, dass diese Punkte nicht nachgebessert werden, hat das Gericht

deutlich gemacht, das von der DUH beantragte Vollstreckungsverfahren

einzuleiten und der Landesregierung ein erstes Zwangsgeld anzudrohen.

Dies wäre dann der Beweis dafür, dass die Landesregierung trotz

eindeutiger Hinweise des Verwaltungsgerichts nicht gewillt ist, ihren

rechtsstaatlichen Verpflichtungen zur Umsetzung von Urteilen

nachzukommen.

Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt:

„Niemand kann nach der gestrigen mündlichen Erörterung mehr sagen,

man hätte nicht gewusst, was zur Umsetzung des Urteils zu tun ist.“

Das Gericht zeigte sich über die fortgesetzte Verzögerungstaktik bei

der Luftreinhaltung massiv verärgert und wies die Landesregierung

darauf hin, dass die Behörden für den Schutz aller Menschen da seien,

nicht nur für den Schutz der Autofahrer. „Wir werden vielleicht das

erste Verwaltungsgericht sein, das über eine Zwangshaft für

politische Mandatsträger oder Behördenleiter beschließt“, sagte

Richter Kern bei dem gestrigen Erörterungstermin. Das Gericht ordnete

zudem Akteneinsicht in alle Protokolle, E-Mails und rechtlichen

Bewertungen des Leipziger Urteils durch den Landesanwalt sowie dessen

Schriftwechsel mit den zuständigen Behörden an und warnte davor,

diese Unterlagen zu verändern oder unvollständig zu übersenden.

„Die geplante Herausnahme gerade der schmutzigsten Diesel der

Abgasstufe Euro 5 aus den Fahrverboten zeigt die unveränderte

Fernsteuerung dieser Landesregierung aus den Konzernzentralen der

Autohersteller. Warum kämpft das grün-schwarze Landeskabinett so

verbissen gegen wirksame Maßnahmen für die Saubere Luft in Stuttgart

an?“, so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.

DUH beantragt wegen der offensichtlichen Fernsteuerung der

Landesregierung Akteneinsicht über alle Kontakte des

Staatsministeriums beziehungsweise des Verkehrsministeriums zur

Automobilindustrie seit dem Urteil des BVerwG in Leipzig vom

27.2.2017.

Die internationale Umweltrechtsorganisation ClientEarth hatte das

Revisionsverfahren am Bundesverwaltungsgericht Leipzig unterstützt.

Ugo Taddei, Rechtsanwalt von ClientEarth sagt: „Baden-Württemberg

zeigt trotz einer Vielzahl von Verwaltungsgerichtsverfahren und einer

eindeutigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts einen

beeindruckenden Widerwillen, gegen die illegale Luftverschmutzung

vorzugehen. Die Landesregierung ignoriert die Menschen, deren

Gesundheit Tag für Tag durch das Dieselabgasgift gefährdet ist. Das

Gericht hat nun ein klares Ultimatum gestellt: Die Behörden müssen

alles Notwendige tun, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen, oder es

wird Sanktionen geben.“

Hintergrund:

Das BVerwG hat am 27. Februar 2018 entschieden, dass zonen- und

streckenbezogene Diesel-Fahrverbote zulässig sind, um die

Luftschadstoffwerte für Stickstoffdioxid (NO2) einzuhalten. Ebenso

hat es festgestellt, dass nach den tatsächlichen Feststellungen des

verwaltungsgerichtlichen Urteils in Stuttgart keine andere Maßnahme

zur Hand ist, mit der der Grenzwert ebenso schnell eingehalten werden

kann wie mit den zulässigen Fahrverboten.

Am 26. März 2018 hat die DUH den Antrag auf Zwangsvollstreckung

gegen das Land Baden-Württemberg gestellt. Ziel ist die Umsetzung des

von der DUH erstrittenen Urteils für „Saubere Luft“ des

Verwaltungsgerichts Stuttgarts vom 19. Juli 2017, das nunmehr durch

die Entscheidung des BVerwG rechtskräftig ist.

Die DUH hatte am 17. November 2015 Klage beim Verwaltungsgericht

Stuttgart eingereicht. Am 19. Juli 2017 hat das VG Stuttgart der

Klage der DUH stattgegeben und den vorliegenden Entwurf des

Luftreinhalteplans für unwirksam erklärt.

Mehr Informationen:

Pressemitteilung vom 26.3.2018 „Für –Saubere Luft– in Stuttgart:

Deutsche Umwelthilfe leitet Zwangsvollstreckungsverfahren ein“:

http://l.duh.de/p180326

Hintergrundpapier „Klagen für Saubere Luft“: http://l.duh.de/fsl

Pressekontakt:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH

0171 3649170, resch@duh.de

Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger, Berlin

0171 2435458, klinger@geulen.com

Ugo Taddei, Rechtsanwalt ClientEarth

0032 2 808 4323, utaddei@clientearth.org

Ellen Baker, Communications Officer ClientEarth

0044 203 030 5951, ebaker@clientearth.org

DUH-Pressestelle:

Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf

030 2400867-20, presse@duh.de

www.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe

