Mehrheit der Deutschen: „Der Staat behindert Integration“ / Umfrage für SWR Bürgertalk „mal ehrlich …“: Weder Einheimische noch Migranten sind Grund für Probleme / 9.5.2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Fast die Hälfte aller Deutschen mit und ohne Migrationshintergrundsehen in der Rolle staatlicher Stellen den Hauptgrund fürIntegrationsprobleme. Nur eine Minderheit glaubt, dass Integrationvon Einheimischen oder von Migranten und Flüchtlingen behindertwerde. Das geht aus einer aktuellen, repräsentativen Umfrage desMeinungsforschungsinstituts inftratest dimap im Auftrag des SWRBürgertalks „mal ehrlich …“ hervor.

Danach meinten 46 Prozent der rund 1000 Befragten, dass beim

Staat, also bei Ämtern und Behörden, die Gründe für Probleme bei der

Integration von Migranten und Flüchtlingen zu finden seien. Nur 10

Prozent der Befragten sehen die Gründe für Integrationsprobleme bei

den Einheimischen, 15 Prozent bei Migranten und Flüchtlingen. Die

Umfrageergebnisse fallen bei Deutschen mit und bei Deutschen ohne

Migrationshintergrund nahezu identisch aus.

Große Unterschiede zeigt die SWR Umfrage dagegen bei den Anhängern

unterschiedlicher Parteien. Anhänger von Union (43 Prozent), SPD (44

Prozent) und Grünen (45 Prozent) liegen beim Blick auf den Staat und

seine behindernde Rolle bei der Integration deutlich hinter den

Anhängern von AfD (66 Prozent), FDP (57 Prozent) und Linke (53

Prozent).

Die Ergebnisse der Umfrage zeigt der SWR in seinem Bürgertalk „mal

ehrlich … was bedeutet Integration?“ am Mittwoch, 9. Mai, ab 22 Uhr

im SWR Fernsehen. Zu Gast bei Moderator Florian Weber sind Nese

Erikli, Landtagsabgeordnete der Grünen aus Konstanz, sowie der

AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier aus Mainz.

