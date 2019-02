Mein letzter Tag im Betrieb: ZDF-Doku „37°“ über den Abschied vom Arbeitsleben (FOTO)

Früher oder später kommt er, der letzte Tag im Betrieb. Dannbeginnt der Ruhestand. Die „37°“-Dokumentation „Mein letzter Tag imBetrieb – Abschied vom Arbeitsleben“ begleitet am Dienstag, 5.Februar 2019, 22.15 Uhr im ZDF, drei Protagonisten beim Übergang zudiesem neuen Lebensabschnitt. Wie sind sie auf die Zäsur vorbereitet?Wie gehen sie damit um? Und was sind ihre Pläne für die Zukunft? DerFilm von Frank Eggers macht deutlich, dass der Ruhestand auch eineentscheidende Frage immer weiter in den Mittelpunkt rückt: Wie vielZeit bleibt noch für all das, was man immer schon mal machen wollte,wofür die Arbeit aber einfach keine Zeit ließ?

1500 Schüler und 150 Lehrer hat die Gesamtschule Hemmingen. Viele

Jahre war Dieter Driller van Loo ihr Leiter. Für den Ruhestand hat er

nun viele Pläne. Mehr Zeit für die Familie, Sport und Musik stehen

auf dem Programm. Einen alten Bus will er sich zulegen und mit einem

Freund auf Tour gehen, Straßenmusik machen. Aber es kommt erst einmal

anders als geplant.

Annemarie und Hans-Werner Broderius mussten sich schweren Herzens

von ihrer „Schleiperle“ verabschieden. Nicht nur, weil sie das

Restaurant altersbedingt nicht mehr führen konnten. Sondern auch,

weil dem Traditionslokal, das schon den Eltern von Hans-Werner

gehörte, überhaupt ein Nachfolger aus der Familie fehlte. Nach

Möglichkeit vermeiden sie es heute, dort vorbeizufahren. Zu nahe geht

ihnen noch immer der Abschied von ihrem geliebten Restaurant.

Tamara Preiß zog nach der Wende als Alleinerziehende nach

Baden-Württemberg. Dort fing sie in einer schwäbischen

Technologiefabrik neu an. Mit den Jahren hat sie sich zur geschätzten

Teamverantwortlichen der Elektronikgruppe hochgearbeitet. Seit 2019

gehört sie nun zur Schar der Ruheständler. Pläne hat sie viele. Doch

