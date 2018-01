MetallRente erneut mit starkem Zuwachs / Betriebliche Altersversorgung muss weiter gestärkt werden

– 49.000 neue Altersvorsorgeverträge

– 40.000 Kundenunternehmen

– 740.000 Vorsorgeverträge im Gesamtbestand des Versorgungswerks

Erneut verzeichnet MetallRente starkes Wachstum in allen

Bereichen: 2017 wurden beim Versorgungswerk der Metall- und

Elektroindustrie 49.000 Verträge kapitalgedeckter Altersversorgung

abgeschlossen und Neubeiträge in Höhe von 60 Mio. Euro verbucht. Mit

über 3.000 Neuzugängen stieg die Zahl der Kundenunternehmen auf

40.000. Damit zeigt sich MetallRente weiter auf Erfolgskurs.Stabil

hohe Verzinsung

Das Versorgungswerk MetallRente geht mit einem starken Signal an

seine Kunden ins neue Jahr: Trotz nach wie vor niedriger Zinsen hält

MetallRente das Niveau der Gesamtverzinsung der Vorsorgeangebote

stabil. Die hohe Gesamtverzinsung von 3,65 Prozent

(Direktversicherung, Vorsorgekonzept Profil) wird unverändert

beibehalten. Besonders gut entwickelte sich der MetallPensionsfonds:

Im letzten Jahr haben sich 23 Prozent mehr Beschäftigte dafür

entschieden als noch 2016. Er hat für Sparer bis 55 Jahren in den

letzten fünf Jahren eine Wertentwicklung p.a. von 7,8 Prozent

erzielt. MetallRente-Geschäftsführer Heribert Karch zeigt sich

zufrieden: „Wir liefern eine stabil hohe Verzinsung unserer

Betriebsrenten-Angebote und der MetallPensionsfonds überzeugt mit

einer beachtlichen Performance.“ Karch betont: „Wer in der

Vergangenheit seine Altersvorsorge über den Betrieb in unseren

Pensionsfonds gesteckt hat, darf sich heute über eine kräftige

Rendite freuen“.

Starkes Wachstum auch bei der Arbeitskraftsicherung

Über 23.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 2017 eine

private MetallRente Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen –

damit steigt die Zahl auf insgesamt 80.000 Verträge.

Ein gewohnt gutes Jahr mit ungewöhnlichem Ende

Eine Besonderheit lässt sich allerdings erkennen: Anders als zum

Jahresende 2016 gab es 2017 keine „Last-Call“-Motivation für einen

Vertragsabschluss in der betrieblichen Altersversorgung und deshalb

im Dezember deutlich weniger Wachstum als im selben

Vorjahreszeitraum. „Das Betriebsrentenstärkungsgesetz eröffnet

attraktive Möglichkeiten für neue Betriebsrentenmodelle“, kommentiert

MetallRente-Chef Karch diese Situation. „Viele Akteure warten erst

einmal auf die neuen Entwicklungen. Alle Augen sind jetzt auf die

Sozialpartner gerichtet“.

Die Tarifparteien haben nun viel neuen Spielraum für die

Ausgestaltung der Betriebsrenten. Die Möglichkeiten sind gewaltig,

bedingen aber durch die Erweiterung der Steuerungsaufgaben auch eine

neue Rolle der Sozialpartner. Den Beschäftigten bieten sie die

Chance, mit ihrer betrieblichen Altersvorsorge zukünftig stärker in

Aktien zu investieren und so vom Wachstum der Wirtschaft zu

profitieren. „Das Bild der falsch verstandenen Sicherheit in Form von

Garantien wandelt sich,“ meint Karch, „die Teilhabe am

Produktivvermögen, z. B. durch Aktien, ist nachweislich erfolgreicher

als die Anlage in typische festverzinsliche Kreditpapiere.

Pensionsfondslösungen können zum neuen Motor für die

Sozialpartnerrente werden.“

Nachbesserungsbedarf beim Betriebsrentenstärkungsgesetz

Der MetallRente-Geschäftsführer sieht jedoch auch beim neuen

Betriebsrentenstärkungsgesetz weiteren Nachbesserungsbedarf: „Die

Betriebsrenten werden noch immer mit vollen Beiträgen zur Kranken-

und Pflegeversicherung belastet. Eine Befreiung von der Beitragslast

würde die Renten nicht nur gerechter, sondern auch noch rentabler

machen.“

MetallRente wurde 2001 als gemeinsame Einrichtung der beiden

großen Sozialpartner Gesamtmetall und IG Metall gegründet. Das

Versorgungswerk stellt Angebote für die betriebliche und private

zusätzliche Altersvorsorge sowie die Absicherung von Berufs-,

Erwerbsunfähigkeit, Pflege und Hinterbliebenen bereit. Dem

Versorgungswerk der Metall- und Elektroindustrie haben sich auch die

Stahlindustrie und die Branchen Textil und Bekleidung, IT sowie Holz

und Kunststoff angeschlossen.

Pressekontakt:

MetallRente GmbH

Bettina Theek, Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, Rotherstraße 7,

10245 Berlin, Tel.: 030 / 20 65 85 81, E-Mail:

bettina.theek@metallrente.de, www.metallrente.de

Original-Content von: MetallRente, übermittelt durch news aktuell