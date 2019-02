Rekordzuwachs für das Versorgungswerk MetallRente – Ausbau betrieblicher Altersversorgung ist größte Chance für zukunftsfeste Alterssicherung

– 72.000 neue Altersvorsorgeverträge – ein Plus von 47 Prozent

– Zuwachs von 22.000 Verträgen zur Arbeitskraftabsicherung

– Über 3.000 neue Kundenunternehmen

– 820.000 Vorsorgeverträge im Gesamtbestand des Versorgungswerks

„Das stärkste Wachstum in der Geschichte unseres Versorgungswerks

MetallRente ist ein echter Überraschungsrekord“, kommentiert

Geschäftsführer Heribert Karch das Jahr 2018. Die Zahlen sprechen für

sich: Mit 72.000 Neuverträgen war der Zuwachs in der betrieblichen

Altersversorgung 47% höher als vor einem Jahr (2017: 49.000

Neuverträge). Der Bestand für Verträge der kapitalgedeckten

Altersversorgung ist seit 2017 um 9 % gewachsen. 83 Mio. Euro an

Neubeiträgen wurden 2018 eingenommen, ein Plus von 40%. 42.500

Unternehmen haben sich seit Gründung des Versorgungswerks im Jahr

2001 bereits für MetallRente entschieden – alleine im vergangenen

Jahr wurden gut 3.000 neu gewonnen. „Mit dem

Betriebsrentenstärkungsgesetz hat die betriebliche Altersversorgung

einen unerwartet starken Schub erhalten“, schätzt Karch ein. „Unser

Ergebnis zeigt zudem, dass Versorgungswerke der Sozialpartner großes

Vertrauen genießen“, betont der MetallRente-Geschäftsführer.

Vorsorgelösungen mit moderner Kapitalanlage auf dem Vormarsch

Deutliches Wachstum zeigten 2018 chanceorientierte

Vorsorgelösungen. MetallRente überzeugt trotz niedriger Marktzinsen

mit einem hohen Niveau bei der Gesamtverzinsung: Für die

Anlagevariante PROFIL der MetallDirektversicherung belief sich die

Gesamtverzinsung 2018 auf 3,65%. Für 2019 sind 3,45 % deklariert. Der

MetallPensionsfonds erzielte seit Auflage mit jahresdurchschnittlich

5,2 % eine Rendite, die sich angesichts der anhaltend schlechten

Rahmenbedingungen sehen lassen kann. „Wenn man sich heute neu für den

Aufbau einer zusätzlichen Altersversorgung entscheidet, bieten der

MetallPensionsfonds sowie unsere Anlagevarianten PROFIL und CHANCE

wesentlich attraktivere Lösungen, als es klassische Garantie-Tarife

könnten“, freut sich Karch über den starken Zuspruch der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deshalb sieht der MetallRente

Geschäftsführer perspektivisch für das Sozialpartnermodell enorme

Chancen, denn: „die kollektive Kapitalanlage in der

Sozialpartnerrente ist nicht nur die solidarischste Form des

Altersvorsorge-Sparens für die Beschäftigten, sie ist zugleich die

effektivste Form und wird sich auszahlen in guten Betriebsrenten“.

Ungerechtigkeiten beseitigen – Regierungskoalition muss endlich

handeln

Nach wie vor sind Betriebsrenten einschließlich der

Entgeltumwandlung durch volle Kranken- und

Pflegeversicherungsbeiträge auf die Leistungen schlechter gestellt

als jedes andere Alterseinkommen. Diese Gerechtigkeitslücken

bestreitet auch die Politik nicht mehr. „Taktieren in der

Regierungskoalition schädigt das Vertrauen in die bAV. Wer

betriebliche Altersversorgung fördern will, muss Ungerechtigkeiten

beseitigen und verlässliche Rahmenbedingungen für Arbeitgeber und

Beschäftigte schaffen“, fordert Heribert Karch.

Arbeitskraftabsicherung – MetallRente bietet ein leistungsstarkes

Gesamtpaket

22.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich 2018 für die

Absicherung ihrer Arbeitskraft mit den Vorsorgelösungen unseres

Versorgungswerks entschieden. Zum Bestand gehören inzwischen bereits

100.000 Verträge. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 22%. Das

Versorgungswerk hat sein Angebot zur Arbeitskraftabsicherung im

letzten Jahr komplettiert. Neben einer privaten BU- und einer

EMI-Versicherung werden seit 2018 auch eine

Grundfähigkeitsversicherung und bereits seit 2017 eine private

Pflegerente angeboten.

MetallRente wurde 2001 als gemeinsame Einrichtung der beiden

Sozialpartner Gesamtmetall und IG Metall gegründet. Das

Versorgungswerk stellt Angebote für die betriebliche und private

zusätzliche Altersvorsorge sowie die Absicherung von Berufs-,

Erwerbsunfähigkeit, Pflege und Hinterbliebenen bereit. Dem

Versorgungswerk der Metall- und Elektroindustrie haben sich auch die

Stahlindustrie und die Branchen Textil und Bekleidung, IT sowie Holz

und Kunststoff angeschlossen.

Pressekontakt:

MetallRente GmbH,

Bettina Theek,

Medien / Öffentlichkeitsarbeit,

Rotherstraße 7, 10245 Berlin,

Tel.: 030 / 20 65 85 81

E-Mail: bettina.theek@metallrente.de,

www.metallrente.de

Original-Content von: MetallRente, übermittelt durch news aktuell