#MeToo: „ZDFzoom“über Anmache und Machtmissbrauch (FOTO)

Die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland hat laut einer

Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bereits sexuelle

Belästigung am Arbeitsplatz erlebt – bei sich oder bei anderen. Als

Schauspielerinnen den mächtigen Hollywood-Filmproduzenten Harvey

Weinstein der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung

beschuldigten, war „#MeToo“ geboren – seitdem brechen weltweit immer

mehr Frauen ihr Schweigen. Am Mittwoch, 2. Mai 2018, 22.45 Uhr,

berichtet „ZDFzoom“ in „#MeToo – Zwischen Anmache und

Machtmissbrauch“ über die #MeToo-Debatte und ihre Folgen.

Auch in Deutschland twittern und posten mittlerweile Zehntausende

Frauen – aber auch Männer – ihre Erfahrungen mit sexueller

Belästigung. Viele berichten von Übergriffen am Arbeitsplatz,

ausgeübt von Kollegen, Chefs, Kunden. Dabei sind Arbeitgeber in

Deutschland verpflichtet, ihre Angestellten zu schützen. Doch viele

Betroffene wissen das nicht. Manche schweigen aus Angst, dass man

ihnen nicht glaubt, und weil sie berufliche Nachteile fürchten, wenn

sie Kollegen oder gar Vorgesetzte der sexuellen Belästigung

bezichtigen. „Es kommt überall da vor, wo es Machtverhältnisse gibt“,

sagt Rechtsanwältin Christina Clemm. Der Unternehmensberater Peter

Modler geht noch weiter: Bei sexuellen Übergriffen in der Berufswelt

gehe es in erster Linie um Macht und nicht um Sex. Der sexuelle

Übergriff sei tatsächlich ein Machtübergriff.

„ZDFzoom“ spricht mit Frauen, denen die Debatte um #MeToo Mut

gemacht hat, ihr Schweigen zu brechen, und geht der Frage nach, warum

Arbeitgeber ihre Mitarbeiter nicht besser schützen. In der Berliner

Charité hat man auf die #MeToo-Debatte reagiert und ein detailliertes

Beschwerdemanagement ausgearbeitet. Auszubildende werden in Seminaren

geschult, sexuelle Übergriffe zu erkennen und abzuwehren. Für Männer,

die die #MeToo-Debatte verunsichert, hat Hannah S. Fricke, Inhaberin

einer Werbeagentur, einen einfachen Tipp: „Sprich eine Frau nicht

anders an, als du von einem Mann angesprochen werden willst.“

Am Mittwoch, 2. Mai 2018, sendet das ZDF zudem ab 0.45 Uhr die

BBC/Frontline-Dokumentation „Macho, Macht, Missbrauch – Der Fall des

Harvey Weinstein“, die am Tag zuvor, am 1. Mai 2018, 20.15 Uhr,

bereits in ZDFinfo zu sehen ist.

