Bundespräsident Steinmeier hofiert islamistischen Verband / Empfang der aus dem Iran gesteuerten IGS geplant

Die Kampagne STOP THE BOMB protestiert gegen die

für den kommenden Montag geplante Einladung der „Islamischen

Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden“ (IGS) in das Schloss

Bellevue.

Die IGS steht laut Erkenntnissen der Bundesregierung der

islamistischen Führung des Iran nahe. So wird der Vorsitzende des

Verbandes Mahmood Khalilzadeh dem „politisch-religiösen

Establishment“ des Iran zugerechnet. Unter den

Mitgliedsorganisationen der IGS befinden sich extremistische Vereine

wie das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und es gibt Hinweise auf

Verbindungen einiger Mitgliedsorganisationen zur

islamistisch-terroristischen Hisbollah. Im Gelehrtenrat der IGS sitzt

Reza Ramezani, der Leiter des IZH. Er gilt als Stellvertreter des

iranischen Regimes in Deutschland, sitzt im „Expertenrat“ der

iranischen Regierung und beeinflusst den Verband auf entscheidende

Weise. Das IZH ist laut Bundesregierung die „wichtigste Vertretung

der Islamischen Republik Iran in Deutschland und eines ihrer

wichtigsten Propagandazentren in Europa“.

Auch andere Mitglieder der IGS propagieren die iranische

Staatsdoktrin und die Israelfeindschaft des iranischen Regimes in

Deutschland. Der Jugendbeauftragte der IGS Ali Chaukair rief im

letzten Jahr junge Muslime dazu auf, am antisemitischen Quds-Marsch

teilzunehmen. Auf ihrer Facebook-Seite erklärte die IGS, Botschaften

von Ali Khamenei in Deutschland verbreiten zu wollen. Die IGS kämpft

für das Kinder-Kopftuch, verurteilte die „Ehe für alle“ als

„Auflehnung und Ablehnung der göttlichen Gebote“ und zeigte ihre

islamistische Gesinnung im Kampf gegen die Förderung eines liberalen

Islam. Diese bezeichnete sie als „Verunglimpfung, Schmähung und

Beleidigung der religiösen Traditionen und Heiligtümer der

Religionsgemeinschaften, mit dem Ziel, jegliche religiöse Moral und

Ethik sowie Werte und Normen unterspülen zu wollen“. Gleichzeitig

versucht die IGS, Kritiker mit Gerichtsprozessen zum Schweigen zu

bringen. Momentan läuft eine Klage eines Vorstandsmitglieds gegen den

iranischen Oppositionellen Dr. Kazem Moussavi, der kritisch auf

Verbindungen zwischen IGS-Funktionären und dem iranischen Regime

hinweist.

STOP THE BOMB Sprecherin Ulrike Becker kommentiert: „Während das

Thema des islamistisch motivierten Antisemitismus endlich in der

Öffentlichkeit angekommen ist, legitimiert der Bundespräsident eine

Organisation, die die Agenda der Islamischen Republik vertritt.

Während Medien im Rahmen der Debatte um den Atomdeal mit dem Iran

endlich die Expansionspolitik des iranischen Regimes thematisieren,

unterstützt Steinmeier eine Organisation, die auf der Linie Teherans

gegen Israel, säkulare Muslime und Homosexuelle agitiert.“

Nach öffentlichen Protesten zog das Bundesfamilienministerium im

Juli 2015 die Unterstützung für einen von der IGS organisierten

Workshop zurück. Dennoch erhält die IGS weiter Gelder aus dem

Programm „Demokratie Leben“ und außerdem über 283.000 Euro für

„Extremismus-Prävention“ aus einem Topf des BKA.

Ulrike Becker: „Steinmeiers Avance steht in einer fatalen

Tradition der Legitimierung von arabischen, sowie durch das türkische

und iranische Regime gesteuerten Islamisten, die beendet werden muss

wie die Finanzierung dieser Organisationen aus Bundesmitteln. Diese

Politik bedroht säkulare und gemäßigte Muslime, gefährdet eine

demokratische Integration der Flüchtlinge in Deutschland und fördert

auf diesem Weg die Ausbreitung des Antisemitismus, anstatt sie

einzudämmen.“

