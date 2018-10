„Mord im Krankenhaus“: „ZDFzoom“über den Fall Niels H. (FOTO)

Der bereits verurteilte Ex-Krankenpfleger Niels H. ausNiedersachsen ist des Mordes an 99 Patienten angeklagt. Vor dem inder kommenden Woche startenden Prozess am Landgericht Oldenburg soller einen weiteren Mord gestanden haben. „Warum stoppte niemand denTodespfleger?“ Dieser Frage geht „ZDFzoom“ geht am Mittwoch, 24.Oktober 2018, 22.45 Uhr, in „Mord im Krankenhaus“ nach.

Der Fall Niels H. ist nach Meinung der Ermittler die größte

Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wieso konnte der

Krankenpfleger so lange ungehindert morden – obwohl auffallend viele

Patienten während seiner Dienstzeit starben, der

Medikamentenverbrauch erhöht war und er sich auffällig verhielt?

Niels H. mordete an zwei Kliniken: in Oldenburg und Delmenhorst.

Heute weiß man: Er provozierte Notfälle, um sich nach erfolgreicher

Wiederbelebung als Retter feiern zu lassen. Er hungerte nach

Anerkennung, suchte den Kick, so gab er es selbst vor Gericht an.

Dass Menschen dabei zu Tode kamen, nahm er in Kauf.

Auch der Großvater von Christian Marbach starb durch eine tödliche

Medikamentendosis, verabreicht von Niels H. Der Patient war nach

einer Darmoperation auf dem Weg der Genesung. „Wir haben dem Klinikum

Delmenhorst unseren Großvater anvertraut, er hätte nicht sterben

müssen. Er hatte nichts Tödliches, um das mal ganz klar zu sagen“, so

der Enkel heute. Er will wissen, warum in der Klinik weggeschaut

wurde.

Im Fall Niels H. werden auch Verantwortliche der Kliniken vor

Gericht erscheinen müssen. Was haben die betroffenen Krankenhäuser

daraus gelernt? Wie können Patiententötungen verhindert werden? Wie

sicher sind die Kliniken heute? „ZDFzoom“ spricht mit Angehörigen,

Experten, Ermittlern und einem ehemaligen Kollegen von Niels H.

