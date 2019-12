“Mietendeckel ist kontraproduktiv”

Pfandbriefbanken kritisieren Gesetzesvorhaben in Berlin

Der vom Berliner Senat beschlossene Gesetzentwurf zum Mietendeckel für das Land

Berlin wird von den Pfandbriefbanken scharf kritisiert: “Die Politik erlaubt

sich hier einen Markteingriff, der unangemessen und nicht zielführend ist”,

betonte Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbands deutscher

Pfandbriefbanken (vdp).

Auch wenn die angespannte Wohnungssituation in Metropolen wie Berlin zu Recht

eines der drängenden Themen für die Politik ist, hat der Berliner Senat mit

seinem Alleingang aus Sicht der Pfandbriefbanken einen falschen Weg

eingeschlagen. “Der Mietendeckel ist kontraproduktiv: Anstatt das eigentliche

Problem zu beheben, werden neue Probleme geschaffen”, kritisierte Tolckmitt.

“Durch diese Maßnahme wird keine einzige neue Wohnung gebaut. Vielmehr wird der

Mietendeckel die Neubauaktivitäten sogar eher dämpfen.” Mit entsprechenden

Folgen: Ein eingeschränktes Angebot führt bei gleichbleibender Nachfrage wieder

zu Mietpreissteigerungen bei neuen Wohnungen. “Statt Mietpreisbremsen oder

Mietendeckel zu erlassen, sollte der Kern des Problems angegangen werden: neuen

Wohnraum zu schaffen”, unterstrich Tolckmitt. Dies würde durch die Ausweisung

neuen Baulands und die schnellere Erteilung von Baugenehmigungen gelingen. Nur

ein größeres Wohnungsangebot kann die Mietpreise mindern und den Wohnungsmarkt

entspannen.

Mietendeckel wird sich auf Immobilienwerte auswirken

Die Folgen des Berliner Gesetzesvorhabens sind aus Sicht des vdp weitreichend.

Betroffen sind insbesondere Eigentümer, die ihre Immobilien mit Hilfe von

Fremdkapital erworben haben, da sich der Mietendeckel auf die Bewertung von

Immobilien auswirken wird. Regulatorische Vorgaben aus der Capital Requirements

Regulation (CRR) zur Überwachung der Wertentwicklung der finanzierten Immobilien

sehen vor, dass alle Objekte in einer Region, die von erheblichen

Preiskorrekturen betroffen sind, neu zu bewerten wären. Den Pfandbriefbanken

zufolge ist es nicht auszuschließen, dass diese Situation in Berlin eintritt.

Aufgrund entsprechender Bewertungsvorschriften wären die zum Zeitpunkt der

Kreditvergabe im Rahmen der Bewertung angesetzten Mieten dann möglicherweise zu

kürzen. Die damit einhergehenden niedrigeren Marktwerte der Objekte hätten

höhere Beleihungsausläufe (LTVs) zur Folge, wodurch Kreditnehmer unverschuldet

eventuelle Abreden in Kreditverträgen (Covenants) verletzen würden. Kreditnehmer

müssten dann zusätzliche Sicherheiten bereitstellen.

Darüber hinaus wird aus Sicht der Pfandbriefbanken die negative Langzeitwirkung

des Vorhabens unterschätzt. Der Berliner Immobilienmarkt entwickelte sich in den

vergangenen Jahren ausgesprochen gut. Die dringend benötigten Bauinvestitionen

nahmen deutlich zu. Mit dem Mietendeckel wird diese positive Entwicklung

voraussichtlich enden.

Denn schon die Diskussionen in diesem Jahr haben viele Investoren abgeschreckt,

sich in Berlin zu engagieren. Ihr Vertrauen in die Stabilität der politischen

Rahmenbedingungen für den deutschen Mietwohnungsmarkt ist erschüttert. Das ist

gerade im Hinblick auf dringend benötigte Investitionen äußerst riskant, weil

verloren gegangenes Vertrauen nur schwer wieder zurückzugewinnen ist und die

Immobilienbranche Jahr für Jahr ein Fünftel zur deutschen Bruttowertschöpfung

beiträgt.

Hintergrund:

Am 26. November 2019 hat der Berliner Senat die Einführung des sogenannten

Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung

beschlossen. Geplant ist, dass das Gesetz im Januar 2020 vom Abgeordnetenhaus

verabschiedet und voraussichtlich im März 2020 in Kraft treten wird.

Der Gesetzentwurf beinhaltet die Einführung eines Mietenstopps für fünf Jahre

(Stichtag 18. Juni 2019), wobei der Neubau (ab 2014 gebaute Wohnungen)

ausgenommen ist. Bei der Wiedervermietung von Wohnungen darf höchstens die am

18. Juni 2019 wirksam vereinbarte Miete aus dem vorherigen Mietverhältnis

verlangt werden. Liegt diese Vormiete über den im Gesetz vorgegebenen

Obergrenzen für die Nettokaltmiete, die sich je nach Baujahr, Ausstattung und

ergänzt um Zu- bzw. Abschläge für die Lage bestimmt, ist sie darauf zu kappen.

Zusätzlich ist in einem zweiten Schritt (neun Monate nach Inkrafttreten des

Gesetzes) eine Mietsenkungsmöglichkeit für Bestandsmieten vorgesehen, wenn die

festgelegten Mietobergrenzen um mehr als 20 Prozent überschritten werden.

Über den Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)

Der Verband deutscher Pfandbriefbanken ist einer der fünf Spitzenverbände der

Deutschen Kreditwirtschaft. Er repräsentiert die bedeutendsten Kapitalgeber für

den Wohnungs- und Gewerbebau sowie für den Staat und seine Institutionen.

