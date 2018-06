Mit Rückenwind ins Studium gestartet / 300 Studierende der ersten Generation durchlaufen erfolgreich die Förderung des Studienkompass

Nach dreijähriger Förderung wurden am Wochenende

die diesjährigen 300 Absolventinnen und Absolventen aus dem

bundesweiten, gemeinnützigen Programm Studienkompass verabschiedet.

Sie alle sind die Ersten in ihrer Familie, die ein Studium

aufgenommen haben, und wurden auf diesem Weg intensiv begleitet und

gefördert. In einem feierlichen Rahmen beglückwünschten die

Studienkompass-Partner die Studierenden, die aus 15 Regionalgruppen

bei der Deutsche Bank AG in Frankfurt zusammen gekommen waren, zu den

ersten Schritten in eine gelungene Zukunft.

Seit über zehn Jahren setzt sich der Studienkompass für mehr

Chancengerechtigkeit am Übergang von der Schule an die Hochschule

ein. Noch immer wagen Abiturientinnen und Abiturienten aus Familien

ohne akademischen Hintergrund seltener den Schritt an die Uni.

Statistisch gesehen beginnen von 100 Kindern aus Akademikerfamilien

79 ein Studium, bei Kindern aus nichtakademischen Familien sind es

nur 27, wie ganz aktuell wieder eine Untersuchung des Deutschen

Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) zeigt.

Die Jugendlichen werden bereits zwei Jahre vor dem Abitur in den

Studienkompass aufgenommen und auch im ersten Jahr an der Hochschule

begleitet. Mit einer frühzeitigen und kontinuierlichen Förderung

bestärkt der Studienkompass seine Geförderten, zeigt ihnen

Möglichkeiten auf und findet mit ihnen einen passenden Berufsweg, der

zu ihren Stärken und Interessen passt. Mit großem Erfolg: Rund 90

Prozent der Absolventinnen und Absolventen studieren bereits oder

planen nach einem Brückenjahr im Herbst ein Studium aufzunehmen.

„Häufig sind sich junge Menschen gar nicht bewusst, wo ihre

Talente liegen oder welche Möglichkeiten ihnen nach dem Abitur offen

stehen. Mit dem Studienkompass können wir ihnen verschiedene Wege

aufzeigen und sie bestärken, auf ihr Können zu vertrauen und

selbstbewusst mit einem Studium zu beginnen. Ein erster wichtiger

Schritt für den weiteren Lebensweg“, so Michael Münch,

stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank Stiftung.

„Jugendliche brauchen eine intensive Studien- und

Berufsorientierung, um Zukunftsentscheidungen auf einem festen

Fundament zu treffen. Mit dem Studienkompass können wir hier

entscheidend unterstützen und am Übergang Schule – Hochschule zu mehr

Bildungsgerechtigkeit beitragen“, ergänzt Dr. Ulrich Hinz,

Bereichsleiter Schülerförderung (Vors.) der Stiftung der Deutschen

Wirtschaft (sdw).

Ein Bild des Absolventenjahrgangs 2018 finden Sie unter

http://bit.ly/SK_Absolventenfeier

Über den Studienkompass

Das Förderprogramm wurde 2007 von den Initiativpartnern

Accenture-Stiftung, Deutsche Bank Stiftung und Stiftung der Deutschen

Wirtschaft (sdw) ins Leben gerufen, die seit dem eine Vielzahl

weiterer Partner hinzugewinnen konnten.

Bundesweit unterstützt der Studienkompass aktuell rund 1.400

Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne akademische Erfahrung bei

der Aufnahme eines Studiums. Über 2.100 junge Menschen haben das

Programm bereits erfolgreich durchlaufen. Mehr als 90 Prozent der

Geförderten nehmen ein Studium auf. Die hohe Wirksamkeit belegt auch

eine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation des Programms, die vom

Bundesministerium für Bildung und Forschung von 2007 bis 2014

gefördert wurde.

Hauptförderer des Studienkompass sind die Karl Schlecht Stiftung,

die aqtivator gGmbH und die aim – Akademie für Innovative Bildung und

Management Heilbronn-Franken.

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek,

ist Schirmherrin des Studienkompass.

Weitere Partner sind: Heinz Nixdorf Stiftung, vbw – Vereinigung

der Bayerischen Wirtschaft e. V., EWE AG, Kölner Gymnasial- und

Stiftungsfonds, Hans Hermann Voss-Stiftung, Alfried Krupp von Bohlen

und Halbach-Stiftung, NORDMETALL-Stiftung, RATIONAL AG, Familie

Grieshaber, Roche Diagnostics GmbH, Bürgerstiftung Wolfsburg, Karin

Schöpf Stiftung, Bürgerstiftung Braunschweig, Dr. Egon und Hildegard

Diener-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, S&P

Family Office, Unternehmensverbände im Lande Bremen, Rheinische

Stiftung für Bildung, Wissenschaft und berufliche Integration,

Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Mehr Informationen unter www.studienkompass.de

