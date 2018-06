CLEANTECH-Konferenz tagt zum zweiten Mal in der Lausitz

Morgen tagt die Jahreskonferenz der CLEANTECH Initiative Ostdeutschland (CIO) zum zweiten Mal in der Lausitz. In Spremberg diskutieren Experten aus ganz Ostdeutschland über Themen wie Energieeffizienz, Autonome Mobilität oder nachhaltige Energiequellen. Mitveranstalter sind die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB), die ASG Spremberg, die Wirtschaftsförderung Sachsen, die BTU Cottbus-Senftenberg sowie die Hochschule Zittau-Görlitz. Im April 2017 hatte die CIO-Jahreskonferenz erstmals in Spremberg stattgefunden.

Die CIO-Konferenz richtet sich mit dem Titel „CLEANTECH in der Lausitz“ direkt an die gastgebende Region. Ziel ist es, das Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung der Region durch nachhaltige Technologien darzustellen. In drei Workshops sollen Ideen, Impulse und Konzepte für die wirtschaftliche Entwicklung der Lausitz aus nachhaltigen Technologien entwickelt werden. Die CIO ist eine Initiative des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt.

„Ich freue mich, dass die Cleantech-Konferenz bereits zum zweiten Mal in die Lausitz kommt, “ erklärt der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie, Hendrik Fischer. „Die Konferenz zeigt, dass hier ein besonderes Potenzial für Zukunftsthemen wie neue Energietechnologien, intelligente Mobilität oder Kreislaufwirtschaft besteht. In der Lausitz verbindet sich eine lange Industrietradition mit hoher Innovationskraft.“

„Die Cleantech-Konferenz bringt Brandenburger Firmen mit Experten aus anderen Bundesländern zusammen,“ betont Dr. Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB). „Wir hoffen, dass daraus konkrete Projekte und Kooperationen entstehen, die zur technischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Lausitz beitragen.“

Die CIO-Konferenz in Spremberg umfasst ein breites Themenfeld an Beiträgen: Von energieeffizienten Gebäuden und intelligenten Wärmenetzen über Elektromobilität, autonomes Fahren und grüne Logistik bis zur Wiederverwertung strategisch wichtiger Rohstoffe.

Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland (CIO) wurde 2011 im Auftrag des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer gegründet. Ihr gehören u.a. die Wirtschaftsförderungsgesellschaften der ostdeutschen Länder an, darunter die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB).