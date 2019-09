Mit Wissenüber Demenz Unsicherheit abbauen

Viele Menschen fühlen sich zum Thema Demenz nicht

ausreichend informiert und sind verunsichert. Die Stiftung Zentrum

für Qualität in der Pflege (ZQP) und die Stiftung Gesundheitswissen

starten darum am 14. September 2019 gemeinsam eine multimediale

Informations-Kampagne.

Zurzeit leben in Deutschland geschätzt etwa 1,7 Millionen Menschen

mit Demenz. In den nächsten Jahrzehnten wird diese Zahl weiter

steigen: Bis zum Jahr 2050 wird derzeit mit bis zu drei Millionen

Menschen mit Demenz gerechnet. Aktuelle Studien zeigen, dass sich

viele Bürger beim Thema Demenz schlecht informiert und unsicher

fühlen. In einer bundesweiten Befragung des ZQP gaben 84 Prozent der

über 2.500 Befragten an, dass sie sich mehr Informationen über Demenz

wünschen.

Zur diesjährigen Woche der Demenz führen daher die Stiftung

Zentrum für Qualität in der Pflege und die Stiftung Gesundheitswissen

ab dem 14. September 2019 eine multimediale Informations-Kampagne

durch. Ziel ist es, insbesondere die Alzheimer-Demenz aus allen

Richtungen zu beleuchten. Dazu dienen unter anderem zehn kurze Filme.

Darin berichten Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen vom Leben

mit der Erkrankung. Zudem beantworten Gesundheits-Experten häufige

Fragen zum Thema. Daneben gibt es viele weitere kostenlose

Informationsangebote, zum Beispiel Hinweise zu Behandlungsoptionen

und Tipps zum Alltag mit Demenz.

„Demenz gehört zu unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen sind

damit konfrontiert – und oft auch überfordert. Wissen über die

Erkrankung und den richtigen Umgang damit kann helfen, Unsicherheiten

abzubauen und Menschen mit Demenz offen zu begegnen. Dazu wollen wir

mit unserer Informations-Kampagne beitragen“, erklärt Dr. Ralf Suhr,

Vorstandsvorsitzender der beiden Stiftungen.

Die Videos widmen sich daher zentralen Fragen: Professor Andreas

Fellgiebel von der Rheinhessen-Fachklinik Alzey erläutert, was Demenz

aus medizinischer Sicht ist, wie die Diagnose gestellt wird und wie

sich Betroffene und Angehörige auf die Untersuchung beim Arzt

vorbereiten können. Daniela Sulmann vom ZQP erklärt, wie sich die

Diagnose Demenz auf den Alltag auswirken kann. Zudem informieren die

Praxisexpertinnen Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer

Gesellschaft und Bettina Grundmann-Horst vom Ambulanten

Betreuungszentrum Berlin über Unterstützungs- und Entlastungsangebote

für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Tipps zum Umgang mit

herausforderndem Verhalten bei fortgeschrittener Demenz, etwa starker

Unruhe oder Wut, gibt Professorin Daniela Holle von der Hochschule

für Gesundheit Bochum. Aber auch die Betroffenen kommen zu Wort: Sie

berichten, was für sie die Diagnose Demenz bedeutet. Das ist

realistisch, berührt und vermittelt auch positive Eindrücke.

„Mit der Diagnose Demenz ändert sich das Leben der erkrankten

Menschen und auch das ihrer Angehörigen. Vieles muss neu überlegt und

organisiert werden – von der Alltagsgestaltung und den

Verantwortlichkeiten bis hin zu Anpassungen im Wohnumfeld. Viele

Angehörige fragen sich dabei: Mache ich alles richtig? Wichtig ist,

dass die Familien damit nicht allein bleiben. Es gibt viele

Informations- und Unterstützungsangebote. Auch das wollen wir mit

unserer Kampagne zeigen“, fasst Suhr zusammen.

Die Informationsangebote sind über die sozialen Kanäle und auf den

Webseiten der beiden Stiftungen frei zugänglich: www.zqp.de und

www.stiftung-gesundheitswissen.de

Über die Stiftungen

Zentrum für Qualität in der Pflege

Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) ist eine

gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, die Pflegequalität in

Deutschland zu verbessern und die gesundheitliche Versorgung älterer,

pflegebedürftiger Menschen weiterzuentwickeln. Das ZQP führt

Forschungsprojekte durch und bereitet theoretisches Wissen

praxisgerecht und verständlich auf, zum Beispiel in Form von

Ratgebern oder Aufklärungs-, Lern- und Schulungsmaterialien. Stifter

ist der PKV-Verband.

Stiftung Gesundheitswissen

Die gemeinnützige, operative Stiftung Gesundheitswissen mit Sitz

in Berlin will die Kompetenz von Menschen in Deutschland im Hinblick

auf Gesundheit und Prävention stärken und die Informationsasymmetrien

zwischen Arzt und Patient abbauen. Dazu erstellt sie u.a.

laienverständliche Gesundheitsinformationen auf Grundlage aktueller

wissenschaftlicher Erkenntnisse, zeigt Präventionsmöglichkeiten sowie

Behandlungsalternativen auf und fördert das Gesundheitswissen im

Allgemeinen. Stifter ist der Verband der Privaten

Krankenversicherung.

Über die Woche der Demenz

Die Woche der Demenz findet immer rund um den Welt-Alzheimertag

statt, der in diesem Jahr am 21. September begangen wird. Vom 16. bis

22. September 2019 finden bundesweit zahlreiche Aktionen und

Veranstaltungen statt, darunter Informationstage, Vorträge, Film- und

Theateraufführungen, Konzerte und Gottesdienste. Organisiert werden

sie von regionalen Alzheimer-Gesellschaften und Selbsthilfegruppen.

Die Woche der Demenz und der Welt-Alzheimertag stehen in diesem Jahr

unter dem Motto „Einander offen begegnen“.

Pressekontakt:

Zentrum für Qualität in der Pflege

Leiter Analyse und Kommunikation

Simon Eggert

E-Mail: simon.eggert@zqp.de

Tel. 030 275 93 95 – 11

Stiftung Gesundheitswissen

Leiterin Kommunikation

Una Großmann

una.grossmann@stiftung-gesundheitswissen.de

030 419 54 92 – 20

Original-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuell