Mitarbeiterbenefits: Welche Zusatzleistungen Fachkräfte wirklich wollen

Ein attraktives Gehalt, ein sicherer Job und

die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln – laut einer aktuellen

Studie sind das die drei wichtigsten Kriterien bei der Entscheidung

für einen neuen Job. Die Online-Jobplattform StepStone hat rund

30.000 Fach- und Führungskräfte in Deutschland zu ihren Präferenzen

bei der Jobsuche befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass auch

zusätzliche Arbeitgeberleistungen die Beliebtheit eines Arbeitgebers

steigern können. Für sieben von zehn Befragten sind attraktive

Mitarbeiterbenefits ein wichtiger Faktor bei der Stellensuche. Doch

welche Angebote wünschen sich Fachkräfte wirklich? Und welche

Benefits sind eher unwichtig?

Finanzielle Zusatzleistungen am beliebtesten

Trotz der guten Arbeitsmarktlage legen Fachkräfte großen Wert auf

Sicherheit. Das spiegelt sich auch in den Studienergebnissen wider:

Finanzielle Arbeitgeberleistungen wie eine betriebliche

Altersvorsorge sind für Jobsuchende mit Abstand am attraktivsten. Für

Männer sind außerdem eine Gewinnbeteiligung und die Aussicht auf

einen erfolgsabhängigen Bonus wichtige Argumente, sich bei einem

Unternehmen zu bewerben. Frauen legen dagegen mehr Wert auf

kostenfreie Getränke am Arbeitsplatz sowie Maßnahmen zur

Gesundheitsvorsorge wie zum Beispiel Sport- und Fitnessprogramme.

Doch auch bei den befragten Männern befinden sich diese Angebote

unter den fünf beliebtesten Benefits.

Firmenwagen und Diensthandy nur für wenige interessant

Weniger relevant finden Fachkräfte laut StepStone-Studie ein

Firmenhandy und die Möglichkeit, den Hund mit ins Büro nehmen zu

können. Immerhin vier von zehn Befragten finden, eine Kantine bzw.

ein Essenszuschuss und regelmäßige Mitarbeiterevents machen einen

Arbeitgeber interessant. Für die Studie hat StepStone auch 5.000

Recruiter in Deutschland befragt: 78 Prozent von ihnen glauben, dass

Angaben zu Zusatzleistungen die Bewerbungsabsichten von Jobsuchenden

stark beeinflussen. Dennoch informiert nicht einmal die Hälfte der

Unternehmen in ihren Stellenanzeigen über solche Angebote. „Viele

Unternehmen verpassen damit die Chance, sich als attraktiver

Arbeitgeber zu positionieren“, sagt Philipp Löwer,

Arbeitsmarkt-Experte bei StepStone. „Eine Stellenanzeige ist das

Aushängeschild für Arbeitgeber und häufig der erste Kontaktpunkt

zwischen Bewerber und Unternehmen. Sie sollte mehr als nur eine

einfache Auflistung von Anforderungen und Aufgaben sein.“

Die Studie „Jobsuche im Fokus“ mit detaillierten Ergebnissen zum

Jobsuchverhalten von Fachkräften in Deutschland steht hier zum

kostenlosen Download bereit: https://bit.ly/2De7StV

Über die Studie „Jobsuche im Fokus“

Die Studie der Online-Jobplattform StepStone gibt Einblick in die

Präferenzen und Erwartungen bei der Jobsuche und schildert die

Erlebnisse der Fachkräfte im Bewerbungsprozess. Außerdem werden die

Erfahrungen von rekrutierenden Unternehmen in Bezug auf die

Erstellung von Stellenanzeigen analysiert sowie Empfehlungen für eine

erfolgreiche Rekrutierung in digitalen Kanälen daraus abgeleitet. Für

die Studie hat StepStone im zweiten Quartal 2018 zwei

Online-Befragungen unter insgesamt rund 30.000 Fach- und

Führungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund

24.000 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 6.000

Führungskräfte. Daneben befragte StepStone online insgesamt rund

5.000 Recruiter und Manager, die für Personalbeschaffung zuständig

sind.

Pressekontakt:

StepStone Presseteam

Telefon: 0211/93493- 5731/-5529

E-Mail: presse@stepstone.de

www.stepstone.de

Original-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell