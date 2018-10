Thomas Jung: „Große Erfolge bei gemeinsamer deutsch-polnischer Polizeiarbeit fördern!“ (FOTO)

Das gemeinsame Zentrum der Polizei- und Zollkooperation in Swieckosoll eine größere und modernere Immobilie bekommen, soPolen-Koordinator Woidke (SPD).

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Brandenburger

Landtag, Thomas Jung, meint dazu:

„Die gemeinsamen Ermittlungsgruppen haben bezüglich Autodiebstahls

und der international agierenden, marokkanischstämmigen

Automatensprengerbanden große Erfolge erzielt. In einer Welt, in der

die Transitkriminalität durch eine unkontrollierte Einreise

zahlreicher Tatverdächtiger gefördert wird, brauchen wir eine bessere

Zusammenarbeit der Polizeien beider Länder und müssen deren Erfolge

fördern. Wir sagen das seit Jahren. Erst jetzt hat Herr Woidke

reagiert. Die lange leer stehende U-Haftanstalt in Frankfurt (Oder)

würde sich als Raum für weitere Ermittlungsgruppen anbieten.“

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell