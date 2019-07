Mittelbayerische Zeitung: Augen zu vor dem Halloween-Brexit / Boris Johnson will den EU-Austritt ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen. Es sei denn, er wird vorher gestürzt. Von Jochen Wittmann

Als 16-Jähriger hatte er seiner Schwester

verraten, er wolle „König der Welt“ werden. In einer guten Woche

dürfte Boris Johnson zumindest schon die Vorstufe dazu erreichen,

wenn er Premierminister von Großbritannien wird. Noch läuft der Kampf

um den Vorsitz der Konservativen Partei, der dem Gewinner automatisch

den Posten des Regierungschefs einbringt. Aber wie eine

Meinungserhebung der Organisation „Conservative Home“ zeigt, ist der

Wettkampf praktisch schon entschieden. Man hat über 1300 Mitglieder

der Konservativen, die in einer Briefwahl zwischen Jeremy Hunt und

Boris Johnson zu entscheiden haben, gefragt, welcher Kandidat ihre

Unterstützung hat. 72 Prozent sprachen sich für Johnson, 28 Prozent

für Hunt aus. Gleichzeitig wurden die Mitglieder gefragt, ob sie ihre

Wahlzettel schon abgeschickt hätten. Bei 71 Prozent war dies der

Fall. „Wenn diese Umfrage korrekt ist“, erklärte Paul Goodman von

Conservative Home, „dann hat Johnson das Rennen schon gewonnen. Hunt

kann den Spitzenreiter nicht mehr einholen.“ Damit darf man sich

darauf einstellen, dass Boris Johnson, der ehemalige Außenminister,

der im Referendums-Wahlkampf der Anführer des Brexit-Lagers war, am

23. Juli zum Nachfolger von Premierministerin Theresa May ausgerufen

wird. Die Frage ist allerdings: Wie lange wird er–s bleiben? Die

Opposition plant, noch vor der Sommerpause des Parlaments die

Vertrauensfrage zu stellen. Die Regierung hat zur Zeit nur eine dünne

Arbeitsmehrheit von vier Stimmen im Unterhaus. Eine Handvoll

konservativer Abgeordneter hat verlauten lassen, dass sie ihre Partei

verlassen werden, sollte Boris Johnson übernehmen. Gut möglich, dass

Johnson die Vertrauensfrage verlieren wird. Damit hätte er den Rekord

aufgestellt, der Premierminister mit der kürzesten Amtszeit in der

Geschichte zu werden. Der vorherige Rekordhalter war George Canning

mit 119 Tagen im Job. Aber der hatte immerhin die Entschuldigung, an

einer Lungenentzündung zu versterben. Johnsons Verhängnis dürfte

seine kompromisslose Position beim Brexit werden. Das Unterhaus ist

völlig gespalten darüber, welchen Brexit-Kurs Großbritannien

einnehmen soll. Aber in einem Punkt haben die Abgeordneten sich

wiederholt und klar ausgedrückt: Man will auf keinen Fall einen

No-Deal-Brexit, einen ungeregelten Austritt mit all seinen

chaotischen Konsequenzen. Boris Johnson dagegen will den No-Deal

riskieren. Denn absolute Priorität hat für ihn, dass Großbritannien

nicht noch einmal die Austrittsfrist verlängert. Er will

erklärtermaßen, „komme, was wolle“, den Brexit zum 31. Oktober

vollziehen. Boris hat das Parteivolk für sich gewonnen, weil er einen

„Do-or-Die“-Brexit zu Halloween versprach. Alles oder nichts,

ausgestiegen wird auf jeden Fall, eine weitere Aufschiebung soll es

nicht geben. Damit verfolgt Johnson eine Tabula-Rasa-Strategie. Er

will als derjenige Politiker in die Geschichtsbücher eingehen, der

Großbritannien aus der EU geführt hat. Mit seinem Halloween-Brexit

will er vollendete Tatsachen schaffen. Um die Konsequenzen kann man

sich dann später kümmern. Entscheidend wird sein, ob ihn das

Unterhaus gewähren lässt. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse könnte

Boris Johnson gar nichts anderes übrigbleiben, als Neuwahlen

anzustreben. Sollte er ein Misstrauensvotum verlieren, hat das

Unterhaus vierzehn Tage Zeit, eine neue mehrheitsfähige Regierung zu

finden. Andernfalls muss das Land ein neues Parlament bestimmen.

Johnsons Plan ist einfach: Entweder den Brexit um jeden Preis

durchziehen oder sein Glück an der Wahlurne suchen. Egal wie–s kommt:

Großbritannien muss sich auf turbulente Zeiten einstellen.

