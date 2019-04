Mittelbayerische Zeitung: Der Wert der Freiheit / Wer in Deutschland zu Unrecht verurteilt wird, verliert häufig alles. Und wird im Kampf zurück ins Leben alleingelassen. Das muss sich ändern.

Was sind siebeneinhalb Jahre Leben wert? 70 000

Euro? 170 000 Euro? Oder doch 1,8 Millionen Euro? Wenn Gustl Mollath

jetzt um Entschädigung kämpft für jene 2747 Tage, die er zu Unrecht

per Gerichtsbeschluss in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht

war, geht es um viel Geld. Es geht aber auch um die Frage, wie das

deutsche Rechtssystem mit jenen umgeht, denen Unrecht widerfahren

ist. 70 000 Euro hat der Freistaat Bayern Gustl Mollath bereits

gezahlt. Das entspricht den 25 Euro Entschädigung, die einem in

Deutschland zu Unrecht Inhaftierten pro Hafttag zustehen. Dazu können

Schadensersatzzahlungen kommen, 100 000 Euro bietet der Freistaat

Mollath. Doch der rechnet anders: 288 000 Euro Verdienstausfall will

er unter anderem erstattet haben, dazu 90 000 Euro Anwaltskosten und

Entschädigung für den Entzug seines Hauses. Außerdem fordert er 800

000 Euro Schmerzensgeld, auch wegen der Langzeitfolgen, unter denen

er wegen der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus leidet.

Gustl Mollath ist nicht der erste, der um eine angemessene

Entschädigung für die Folgen eines falschen Urteils vor Gericht

kämpfen muss. Bekannt sind die spektakulären Fälle: Monika de

Montgazon beispielsweise wurde 2005 in Berlin zu einer lebenslangen

Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie

das Haus, in dem ihr pflegebedürftiger Vater schlief, angezündet

hatte, um den Vater zu töten und die Versicherungssumme zu kassieren.

888 Tage saß sie im Gefängnis, später wurde sie freigesprochen, der

Vater hatte wohl im Bett geraucht und das Feuer selbst verschuldet.

Sie bekam 9779 Euro Haftentschädigung, dazu nach langen juristischen

Auseinandersetzungen 53 000 Euro Schadensersatz und eine monatliche

Zahlung von 1100 Euro. Bis zu ihrem Tod vor zwei Jahren kämpfte sie

noch um die Kostenerstattung für die Gutachten, ohne die sie ihre

Unschuld nicht hätte beweisen können. Norbert Kuss, der im Saarland

fälschlicherweise wegen angeblichem sexuellen Missbrauch seiner

Pflegetochter zwei Jahre im Gefängnis saß, bekam rund 17 000 Euro

Haftenschädigung. Für weitere 60 000 Euro Schadensersatzzahlung von

der Gutachterin, die der Pflegetochter Glaubwürdigkeit bescheinigt

hatte, musste auch er lange vor Gericht kämpfen. Das Problem: Wer

Schadensersatz über die 25 Euro Haftenschädigung hinaus geltend

machen will, muss nachweisen, dass die Vermögensschäden alleine durch

die Strafverfolgung verursacht wurden. Das ist eine hohe Hürde, die

nur wenige nehmen, zumal vielen Betroffenen die Kraft fehlt: Wer ins

Gefängnis muss, verliert nicht nur die Freiheit. Meist auch die

Arbeit, Freunde, manchmal die Familie. Für die Dauer seiner

Haftstrafe hat er kein nennenswertes Einkommen, zahlt nicht in die

gesetzliche Rentenversicherung ein. Viele verschulden sich durch

Anwalts- und Gutachterkosten. All das gilt auch für unschuldig

Verurteilte. Nach der Entlassung kommen dann zum wirtschaftlichen

Schaden die psychischen Belastung, mit der Hafterfahrung

klarzukommen, und die Stigmatisierung: Der Verrückte, die

Feuerteufelin, der Pädophile. Die Etiketten kleben, auch lange nach

einem Freispruch, die Rückkehr in ein normales Leben und auf den

Arbeitsmarkt ist schwer. Und einsam: Anders als bei entlassenen

Straftätern steht unschuldig Inhaftierten nicht einmal ein

Bewährungshelfer zur Seite. Nur wenige können sich in dieser

Situation auf langwierige juristische Auseinandersetzungen einlassen.

Richter, Staatsanwälte und Gutachter sind Menschen, sie machen

Fehler. Doch ihre Fehler können Menschenleben zerstören. Ein

gerechtes Justizsystem braucht daher Mechanismen, um die Folgen

solcher Fehler abzufedern: Angemessene Haftentschädigungen, einfache

Schadensersatzformeln. Und vor allem Strukturen, die die Betroffenen

nicht alleinlassen, sondern ihnen Hilfe bieten. Und echte

Rehabilitation ermöglichen.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell