Mittelbayerische Zeitung: Ein teures Weiter-so mit Risiko / Was bringt die Bayern-Koalition dem Land? Wohltaten in XXL. Der angeschlagenen CSU bröckelt trotzdem weiter die Basis weg.

Die neue Bayern-Koalition liefert CSU-Politik

in XXL. Es gibt mehr Geld für Familien, mehr Zuschüsse für Kommunen.

Die Finanzlage des Freistaats gibt es her, dass Wahlversprechen der

Freien Wähler nicht auf der Strecke bleiben und Ministerpräsident

Markus Söder zugleich nichts einkassieren muss, was er schon vorab

als Wohltaten verteilt hatte. Die Quittung erhalten nächste

Generationen. Denn Bayern ist zwar finanziell flüssig, der

Schuldenberg ist kleiner als anderswo. Das ändert nichts daran, dass

nun das Ziel des schuldenfreien Haushalts bis 2030 deutlich schwerer

zu erreichen ist. Die wenigen Streitpunkte haben die Koalitionäre

umschifft. Die Entscheidung zur dritten Startbahn am Münchner

Flughafen wird um fünf Jahre vertagt. Die CSU behält damit die vage

Hoffnung in einer nächsten Regierung ohne Aiwanger doch bauen zu

können. Die Freien Wähler setzen darauf, dass Projekt zumindest

temporär blockiert zu haben. Die Koalitionäre haben ein Paket

geschnürt, mit dem sie bei Bürgern möglichst wenig anecken. Doch das

ist nicht genug. Die Landtagswahl war klares Signal, dass Bayern zwar

weiter konservativ tickt, sich aber nach einer Politik in neuen

Fahrwassern sehnt. Bei der CSU ist Wandel auch in Stil und Haltung

zumindest in der ersten Reihe nicht zu erkennen. Aiwanger wird sich

verdammt schwertun, sich neben einer Partei des Weiter-so zu

behaupten. Das Bündnis mit Risikofaktor wurde im Turbotempo

geschnürt. Die Schnelligkeit gründet nicht allein darin, dass man

„den Berlinern“ zeigen wollte, dass Koalitionsverhandlungen nicht zäh

sein müssen oder die Freien Wähler heiß auf Regierungsverantwortung

sind. Söder war wichtig, alles einzutüten, bevor in der CSU die

Debatte über die Schuld an der Landtagswahlniederlage losbricht. Nun

ist er aus dem Schneider, selbst wenn die Seehofer-Sündenbock-Theorie

erste Risse bekommt. Niemand in der CSU rührt in schweren politischen

Zeiten an einem Ministerpräsidenten mit frisch geschnürtem

Koalitionsvertrag. Söder hat seine offene Flanke dicht gemacht.

Seehofers unverhohlene Drohung, dass alle Protagonisten des

Wahldesasters auf den Prüfstand müssen, kam offenkundig an. Man muss

kein Prophet sein, um zu wissen, dass beim wohl baldigen

CSU-Sonderparteitag mit Austausch Seehofers nicht alle Probleme der

Partei auf dem Tisch kommen. Ausgerechnet der in eigenen Reihen immer

ungeliebtere CSU-Chef hatte zuletzt eine kluge Analyse der

vielschichtigen Ursachen geliefert – mit dem einzigen Manko, dass er

seine eigene Rolle und Verantwortung ziemlich ausblendete. Die CSU

krankt daran, dass die Gleichung „CSU = Bayern“ immer weniger

aufgeht. Es funktioniert noch am ehesten im Bierzelt. Söder hat sich

an dieser süßen Droge im Wahlkampf hundertfach berauscht. Doch dort,

wo CSU-Funktionäre sonst auf Bürger treffen, ist man sich zu oft

fremd. Den Städtern ist die Partei nicht hip genug, den Menschen auf

dem Land zu abgehoben. Die Politikrituale der CSU sind verkrustet.

Das Mantra „Bayern geht–s gut“ mag keiner mehr hören. Und die, die

für die andere, die hellhörige CSU stehen, geben derzeit nicht den

Hauptton an. Das ist die zentrale Schwachstelle, die viel dazu

beigetragen hat, Grüne und Freie-Wähler bei der Landtagswahl stark zu

machen. Beide Parteien repräsentieren inzwischen eins-zu-eins große

Schichten der bayerischen Gesellschaft: In einem Fall eher die

Städter, im anderen Fall Menschen auf dem Land. Das Plus des viel

belächelten Aiwanger: Wenn er abseits der Ballungszentren aus dem

Auto steigt, trifft er auf Menschen, die ziemlich genauso sind, wie

er selbst. Das ist der wohl bedeutendste Unterschied zwischen den

Koalitionären. So ähnlich CSU und Freie Wähler in politischen Fragen

ticken: Nur einer Partei bröckelt derzeit weiter die Basis weg.

