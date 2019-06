Mittelbayerische Zeitung: Ein Verbot allein hilft nicht Bremen und Niedersachsen wollen lange Messer in derÖffentlichkeit verbieten. Doch das könnte auch die Falschen treffen. Von Katia Meyer-Tien

Es klingt vernünftig, was die Innenminister von

Bremen und Niedersachsen dem Bundesrat vorgeschlagen haben: ein

Verbot von Messern, deren Klinge länger als sechs Zentimeter ist, und

geringere Hürden für die Einrichtung von Waffenverbotszonen im

öffentlichen Raum. Denn egal, ob die Zahl der Straftaten, die mit

Messern verübt werden nun tatsächlich steigt oder nicht, jede

Einzelne ist zu viel – vor allem, wenn sie vermeidbar gewesen wäre.

Der Staat hat die Aufgabe, das Recht auf Leben und körperliche

Unversehrtheit jedes Einzelnen zu schützen. Es macht einen großen

Unterschied – letztlich vielleicht sogar den zwischen Leben und Tod –

ob die Klinge, mit der ein Mensch angegriffen wird, zwölf Zentimeter

lang ist wie bisher erlaubt oder nur noch sechs Zentimeter. Und ja,

es stimmt, dass wer ein Verbrechen plant, sich wahrscheinlich nicht

darum schert, ob das Messer, was er dafür verwenden will, verboten

ist oder nicht. Und es stimmt auch, dass fast jeder Alltagsgegenstand

zur Waffe werden kann, auch ein Schraubendreher oder ein Bügeleisen,

und trotzdem niemand auf die Idee käme, Schraubendreher oder

Bügeleisen zu verbieten. Aber: Ist das Messer aus Gewohnheit immer in

der Hosentasche, dann ist es auch im Streitfall schnell gezückt. Und

wo sonst vielleicht nur Fäuste fliegen würden, fließt dann

möglicherweise Blut. Besonders, wenn Alkohol im Spiel ist. Es geht

hier also weniger um die Verhinderung geplanter Straftaten als

vielmehr um die Verhinderung schlimmer Folgen von Affekttaten.

Gleichzeitig muss der Gesetzgeber aber auch abwägen, ob die

Maßnahmen, die er zum Schutz des Einzelnen ergreift, verhältnismäßig

sind. Denn jedes Verbot ist seinerseits wieder ein Eingriff in die

Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte. Hier melden Trachtenvereine,

Jäger und Fischer Bedenken an, und nicht nur die: Auch das

Kuchenmesser im Picknickkorb am See oder das Brotzeitmesser im

Biergarten würden nach den neuen Regeln zum Problem (und sind es

teilweise auch schon nach den bereits geltenden Gesetzen). Hier

könnte die geplante Gesetzesreform tatsächlich zu weit über das Ziel

hinausschießen – und entweder eine große Zahl von Bürgern unnötig

kriminalisieren oder durch eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen zum

Bürokratiegiganten werden. Es mag unbequem sein, aber anders als bei

Schusswaffen, die nur einen einzigen Zweck haben, kann ein Verbot

oder eine Reglementierung bei Messern nur Teil einer Strategie zur

Verhinderung von Straftaten sein. Denn ob sie zum Melonenschneiden

oder zum Morden genutzt werden, liegt im Ermessen des Anwenders.

Vielleicht mehr noch als anderswo muss hier der Kampf gegen die

Straftaten beim Täter ansetzen, nicht bei seinem Werkzeug. Das gilt

insbesondere, wenn man die wahrscheinlich problematischste Gruppe der

Messerträger betrachtet: Jugendliche und junge Erwachsene, die Messer

nicht zum Schnitzen oder für die Brotzeit, sondern tatsächlich als

potentielle Waffe bei sich haben. Sicher kann es hier helfen, rund um

Schulen, Kindergärten und an viel besuchten Orten absolut waffenfreie

Zonen einzurichten, in denen überhaupt keine Messer mitgeführt werden

dürfen. Wirklich lösen aber lässt sich das Problem erst dann, wenn

man herausfindet, warum die Jugendlichen die Messer in die

Schultasche packen: Sind die Messer Statussymbole? Fühlen sich die

Jugendlichen bedroht? Haben sie selber Gewalt erlebt, gegen die sie

glauben, sich verteidigen zu müssen? Diese Fragen zu beantworten und

Lösungsansätze zu finden, ist anstrengend, kostet Zeit und ist

weniger medienwirksam als die Forderung nach schärferen

Waffengesetzen. Aber es ist tatsächlich der bessere Weg, um das Leben

und die körperliche Unversehrtheit jedes Einzelnen zu schützen.

