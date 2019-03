Mittelbayerische Zeitung: Gerecht geht anders / Hubertus Heils Grundrenten-Plan für Geringverdiener wirft nicht nur neue Gerechtigkeitsfragen auf.

Noch verhallen die Plädoyers für einen mutigen

Neuanfang ungehört. Der Politik fehlt aktuell die Kraft, einen

radikalen Bruch mit dem System auch nur in Erwägung zu ziehen. Der

kühne Schritt käme sogar ganz in Heils Sinne ohne das bürokratische

Monster Bedürftigkeitsprüfung aus. Alle Bürgerinnen und Bürger kämen

in den Genuss einer steuerfinanzierten, knapp bemessenen

Grundsicherung im Alter. Und ihre individuell erworbenen

Rentenansprüche kämen vom ersten Cent an obendrauf. Die Zeit mag

nicht reif sein für diesen Vorschlag. Doch irgendwann könnten die

Vernunft und die Not seine Umsetzung diktieren.

