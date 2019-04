Mittelbayerische Zeitung: In der Brexit-Endlosschleife/Die erneute Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens wird Auswirkungen auf das neue Parlament haben.Von Dr. Daniela Weingärtner

Eine Zeitlang sah es so aus, als sei die

Europäische Union während des Brexit-Dramas ein bisschen erwachsener

geworden. Ruhig, maßvoll und gestützt auf ein einstimmiges Mandat

arbeitete Verhandlungsführer Michel Barnier Kapitel für Kapitel des

Austrittsvertrags ab. Während Regierung und Unterhaus in London ein

zunehmend absurdes Schauspiel aufführten, behielten die

Kontinentaleuropäer einen klaren Kopf. Ihre Botschaft lautete: Was

immer passieren mag – wir sind gut vorbereitet. Spätestens seit

gestern wissen wir, dass die EU-27 den abfedernden Maßnahmen ihrer

Brüsseler Verwaltung nicht traut. Resteuropa hat mindestens so viel

Angst vor den unabsehbaren Folgen eines ungeregelten Brexit wie die

Briten selbst. Man nimmt es lieber in Kauf, eine zur „Schicksalswahl

gegen Rechts“ hochstilisierte Europawahl ad absurdum zu führen und

die europäischen Geschäfte auf unabsehbare Zeit zu lähmen, als die

eigenen Beschlüsse durchzusetzen und ein Ende mit Schrecken zu

riskieren. Der 31. Oktober ist ein völlig willkürlich gewähltes

Austrittsdatum. Es befindet sich irgendwo in der Mitte zwischen

Emmanuel Macrons Wunsch, zur Wahl Ende Mai die Briten los zu sein,

und Ratspräsident Donald Tusks Begehr, sie am liebsten für immer in

der Union zu halten. Er hatte den Briten einen Blankoscheck

ausstellen wollen, auf dem sie das Austrittsdatum erst dann

eintragen, wenn sie sich bereit fühlen. Das immerhin hat Macron

verhindert. Nachdem allerdings in der Nacht zu Donnerstag der Rat so

massiv einknickte, haben Fristen ohnehin ihre Verbindlichkeit

verloren. Wenn nicht einmal mehr die Europawahl ein unüberwindliches

Hindernis für Verlängerungen darstellt, ist es die Amtsübernahme des

neuen Kommissionspräsidenten am 1. November ganz sicher nicht. Bis

dahin sind ja wesentliche Entscheidungen längst getroffen – unter

britischer Beteiligung. Zwar kann der Rat den Kommissionspräsidenten

mit qualifizierter Mehrheit auch ohne britische Zustimmung ernennen,

wie nach der langen Sitzung alle nicht müde wurden zu betonen. Wie

die ebenfalls erforderliche Parlamentsmehrheit zustande kommen soll,

daran aber verschwendeten die Chefs offensichtlich keinen Gedanken.

Nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit wird Theresa Mays Regierung

Ende Mai abgestraft. Enttäuschte Brexit-Befürworter werden sich der

UK-Independance-Party (UKIP) zuwenden, die als einzige den sofortigen

Austritt verspricht. Alle anderen wandern wohl zu Labour. Mit 73

Abgeordneten stellen die Briten fast zehn Prozent des neuen

Parlaments. Ihre Stimmen fallen ins Gewicht und werden die

Mehrheitsverhältnisse zu Ungunsten des konservativen

Spitzenkandidaten Manfred Weber verschieben. Sein

sozialdemokratischer Konkurrent Frans Timmermans kann sich nun

größere Hoffnungen machen. Noch wahrscheinlicher aber ist, dass die

EU-Regierungen das Parlamentsvotum mit Verweis auf die provisorische

Zusammensetzung des Hauses gleich ganz zur Seite schieben. Als

Emmanuel Macron in der Nacht das Ratsgebäude verließ, inszenierte er

sich als heimlichen Sieger der Sitzung, der es geschafft habe, den

Willen der britischen Wähler zu achten und eine Lähmung der EU zu

verhindern. In Wahrheit wurde das Gegenteil erreicht. Drei Jahre nach

dem Referendum dürften sich Austrittsbefürworter wie -gegner nur noch

verschaukelt fühlen. Die EU wird weitere Monate in der

Brexit-Endlosschleife verharren. Den Nebeneffekt, der ihm selbst gut

zupasskommt, erwähnte Macron nicht: Er wollte von Anfang an

verhindern, dass das Parlament bei der Wahl des

Kommissionspräsidenten das letzte Wort hat. Dieses Ziel zumindest

dürfte mit der neuerlichen Brexit-Vertagung erreicht sein.

