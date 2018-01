Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu AfD/Bundestag

Es ist gut, dass die anderen Parteien früh

entschieden haben, die AfD korrekt zu behandeln. Sie bekommt

Redezeiten, Gremiensitze und Ausschussvorsitze, wie sie ihr nach

ihrer Stärke zustehen. Alles andere hätte sie in eine Märtyrerrolle

gebracht. Das bedeutet nicht, dass die anderen Parteien jeden

Namensvorschlag der AfD akzeptieren. Viele AfD-Politiker haben in

ihrer Vergangenheit gute Gründe geliefert, sie nicht zu wählen. Da

muss die Partei dann eben seriösere Leute benennen, so sie die hat.

