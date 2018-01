Aachener Nachrichten: In der Verantwortung – Die SPD vor ihrem wegweisenden Parteitag; ein Kommentar von Joachim Zinsen

Staatspolitische Verantwortung: Häufig war davon in

den vergangenen Wochen die Rede. Oft hieß es, die SPD übernehme sie

nur dann, wenn die Partei erneut in eine große Koalition eintritt.

Aber stimmt das? Nein, es zeugt von größerer staatspolitischer

Verantwortung, wenn die SPD alles dafür tut, endlich wieder als

kraftvoller Gegenspieler der Union die brüchige deutsche

Parteienlandschaft zu stabilisieren. Sie beweist staatspolitische

Verantwortung, wenn ihre Spitzenleute nicht länger wie Getriebene

wirken, sondern als selbstbewusste und prinzipienfeste Vertreter

einer linksliberalen Volkspartei auftreten. Die Sozialdemokratie

kommt dann ihrer staatspolitischen Verantwortung nach, wenn es ihr

gelingt, attraktive politische Alternativen für eine reiche

Gesellschaft zu formulieren, in der inzwischen ganze

Bevölkerungsschichten vom wachsenden Wohlstand ausgeschlossen sind.

Für eine Gesellschaft, in der sich immer mehr Menschen gehetzt fühlen

und am Rande des Burn-out wandeln. Für eine Gesellschaft, in der

grassierende Abstiegsängste längst zum Nährboden für

rechtsnationalistische Verführer geworden sind. Deshalb muss die SPD

sich deutlich von der Politik der Union abgrenzen und mit den Resten

neoliberalen Agenda-Denkens in den eigenen Reihen brechen. Oder

wollen die Sozialdemokraten zulassen, dass etwas weiter

zusammenwächst, was nicht zusammengehört? Spatz oder Taube? Vielen

Delegierten des SPD-Parteitags dürften ähnliche Gedanken durch den

Kopf gehen. Sie haben am Sonntag zu entscheiden: Reichen die während

der Sondierungsgespräche mit der Union vereinbarten Punkte aus, um

in einer Groko den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden? Genügt dazu

einmal mehr der Spatz in der Hand? Oder muss die Partei den mutigeren

und zunächst wohl auch schmerzhafteren Weg gehen und versuchen, sich

an die Taube auf dem Dach heranzuschleichen? Gilt es deshalb, den

Stecker für eine weitere Zusammenarbeit mit der Union zu ziehen? Fakt

ist: Bei den Sondierungsgesprächen hat die SPD-Spitze zwar viele

kleinere Erfolge verbuchen können. Die Stichworte sind Grundrente,

Rückkehr zur paritätischen Krankenversicherung und bessere Förderung

von Langzeitarbeitslosen. Aber daneben stehen einige herbe

Niederlagen – etwa beim Thema Bürgerversicherung oder beim Versuch,

die sachgrundlose Befristung von Jobs zu kippen, mit der Millionen

vor allem junger Arbeitnehmer zu kämpfen haben. Zudem fehlt ein

großes sozialdemokratisches Leuchtturm-Projekt, das die eigene

Klientel begeistern könnte. Das Dilemma der Delegierten Auch nach

möglichen Koalitionsverhandlungen wird das so bleiben. Zwar sind die

Sondierungsergebnisse noch keine konkreten Koalitionsvereinbarungen.

Sie geben lediglich einen Rahmen vor. Änderungen an ihnen sind

durchaus möglich. Doch diese werden kaum grundlegender Natur sein.

Das hat die Union bereits deutlich signalisiert. Wer sich trotzdem

der Illusion hingibt, den Konservativen in den kommenden Wochen

deutliche Verbesserungen für Arbeitnehmer, Rentner, kinderreiche

Familien, Hartz-IV-Empfänger, Flüchtlinge oder gar für die Umwelt

abringen zu können, befindet sich auf einem feingedrechselten

Holzweg. Die Sozialdemokraten stehen deshalb vor einem Dilemma:

Stimmen sie am Sonntag gegen eine neuerliche Groko, beschädigen sie

die Parteiführung. Votiert die Mehrheit für die Fortsetzung der

Verhandlungen, läuft die Partei Gefahr, die eigene Identität weiter

zu beschädigen. Den Vorwurf, sozialdemokratischen Groko-Gegnern fehle

es an staatspolitischer Verantwortung, sollten die Delegierten am

Sonntag ignorieren. Wer diese Messlatte anlegt, der muss auch

CDU-Chefin Angela Merkel attestieren: Ihre kategorische Weigerung,

notfalls eine Minderheitsregierung zu bilden, zeugt weder von Mut,

noch von staatspolitischer Verantwortung.

j.zinsen@zeitungsverlag-aachen.de

Pressekontakt:

Aachener Nachrichten

Redaktion Aachener Nachrichten

Telefon: 0241 5101-388

an-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.de

Original-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell