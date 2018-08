Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Brücken/Genua

Einsturzgefahr

von Claudia Bockholt

In der Heimat der weltberühmten „German Angst“ ist sie

unausweichlich: Kaum stürzt in Italien eine Brücke ein, verfällt

Deutschland in panische Sorge. Wie sicher sind unsere Brücken? Kann

man noch ohne Angst um sein Leben Täler und Flüsse überqueren? Die

gute Nachricht: Ja, man kann. Die so oft kritisierte Regelungswut der

Behörden sorgt für regelmäßige Überprüfung und rechtzeitige Sperrung

von gefährlichen Bauwerken. Die schlechte Nachricht:

Überlebenswichtige, weil zukunftssichernde Investitionen in die

Infrastruktur kommen kaum voran. Gerade verbreitete das Statistische

Bundesamt die erfreuliche Botschaft, dass das Wachstum in Deutschland

überraschend um ein halbes Prozent zugelegt hat. Der Chefvolkswirt

einer deutschen Bank frohlockt, dass das „goldene Jahrzehnt“

dauerhaften Aufschwungs nun tatsächlich vollendet wird. Herrliche

Zeiten und wir mittendrin – umgeben von himmelwärts sprudelnden

Steuerquellen und überquellenden Fördertöpfen. So weit die glänzende

Oberfläche. Doch kratzt man am Lack , zeigt sich bröckelnde Substanz.

Privater Konsum und Staatsausgaben stecken hinter dem Plus. Die

Bundesregierung rechnet damit, dass die Sozialausgaben bis 2021

erstmals über die Billion-Marke klettern werden. Trotz niedriger

Arbeitslosigkeit fließt ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts in

staatliche Fürsorge. Und viele derer, die heute arbeiten, sind trotz

Mindestlohns die Grundsicherungsbezieher von morgen. Der ohnehin

klägliche Anteil der Ausgaben für Verkehrswege indes sinkt seit

Jahren kontinuierlich: Er beträgt mittlerweile weniger als ein halbes

Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Was es für die Wirtschaft vor Ort

bedeutet, wenn das regionale Verkehrsnetz nahezu täglich kollabiert,

zeigt sich zurzeit eindrucksvoll in der Region Regensburg. Erst seit

alle im Dauerstau hängen und die Beschwerden der Pendler immer lauter

werden, hat auch die Politik das Problem in seiner vollen Tragweite

erkannt. Die fetten Jahre, in denen eigentlich genug Geld für

Straßen, Schulen, Stromnetze und digitale Infrastruktur vorhanden

gewesen sein sollte, werden möglicherweise bald vorüber sein.

Deutsche Unternehmen melden in Folge sinkende Auftragseingänge, das

Weltwirtschaftsklima trübt sich stark ein. Nicht wenige

Wirtschaftsexperten fürchten, dass sich der stete Aufschwung seinem

Zenit nähert. Es sieht nicht so aus, als hätten die Regierungen unter

Kanzlerin Merkel die lange Zeit der ökonomischen Prosperität klug

genutzt. Es fehlt an so vielem: zu wenig sozialer Wohnungsbau;

baulich marode und digital unterentwickelte Schulen, zu wenig Lehrer;

keine Antwort auf die Alterung der Gesellschaft, die das Gesundheits-

und Rentensystem enorm belastet. Das Ausgabenvolumen der

Pflegeversicherung ist allein 2017 um 25 Prozent gestiegen. Zwar ist

die Gesamtsumme mit unter 40 Milliarden Euro noch überschaubar, doch

die Summe wird, wie in der Renten- und Krankenversicherung, weiter

wachsen. Die Politik verteilt unverdrossen Geld: Auch im Freistaat

besteht Wahlkampf vor allem darin, Zuschüsse in Aussicht zu stellen:

für Kinder, fürs eigene Häuschen, für ÖPNV, für Tourismus. Eigentlich

sollten unter dieser Gießkanne für jeden Bayern ein paar Tröpfchen

hängenbleiben. Nachhaltigkeit sieht anders aus. Die Frage ist

allerdings, ob man mit unbequemen Wahrheiten Wahlen gewinnen kann.

Die Bürger fordern zwar immer den ehrlichen Politiker, aber sie

wählen ihn nicht. Also wird weiter an Potemkinschen Dörfern gebaut.

Mit den Staatsfinanzen ist es wie mit den vielen

sanierungsbedürftigen Brücken in Deutschland. Noch kann man unbesorgt

drüberfahren. Doch wenn nichts geschieht, droht irgendwann der

Einsturz.

