Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel „Söders Schachzüge“ von Christine Schröpf zu Söder/Bienen-Volksbegehren

Markus Söder hat beim Bienen-Volksbegehren

rechtzeitig die Notbremse gezogen – und dabei taktische

Verwandtschaft zu seinem Amtsvorgänger gezeigt: Horst Seehofer hatte

2013 in ähnlich aussichtsloser Lage nach dem Volksbegehren zur

Abschaffung der Studiengebühren ebenfalls die Waffen gestreckt.

Eingebrockt hatten es ihm die Freien Wähler, die jetzt selbst von der

bitteren Medizin kosten und sich politischen Realitäten fügen müssen.

Spätestens als eine Umfrage das klare Meinungsbild der Bürgerschaft

bestätigte, war klar, dass ein alternativer Gesetzentwurf der

Regierung zum Artenschutz chancenlos ist. Im Sommer an Infoständen

den Kampf für freie Mahd und Walz auf Wiesen zu führen, um sich bei

der Abstimmung die nächste Klatsche zu holen, wollte man sich

schenken. Der Schwenk ist trotzdem eine Niederlage. Speziell

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger war das am Gesicht abzulesen. Der

CSU stinkt es aber auch. Die Offiziellen haben sich nur stärker im

Griff – jedenfalls weitgehend. Wie sehr der Unmut schwelt, zeigt der

Gefühlsausbruch des Oberpfälzer Europa-Abgeordneten Albert Deß, der

Söder postwendend Populismus vorwarf. Abgesehen von Ton und Stil: Deß

formuliert eine Grundsorge, die Landwirte umtreibt: Lohnt sich die

eigene Arbeit überhaupt noch? Die Bauernschaft als bisher treue

Wählerklientel von CSU und Freien Wählern ist skeptisch, ob

befürchtete Nebenwirkungen des Volksbegehrens tatsächlich durch

Begleitregelungen und viel Geld vom Staat abzufedern sind. Passgenaue

Lösungen sind höchst diffizil, speziell wenn es um den Erhalt von

Fördermitteln geht. Wo Zahlungen etwa für den Erhalt von

Gewässerrandstreifen wegfallen, weil Kleinode der Natur dort künftig

gesetzlich verpflichtend sind, lässt sich die Lücke nicht einfach

durch neue Geldtöpfe schließen. Es braucht den Segen der EU. Es muss

sichergestellt sein, dass wirklich diejenigen profitieren, die ein

Einnahmen-Minus haben. Auch der Gesetzentwurf des Volksbegehrens

steckt der Bayern-Koalition enge Grenzen. Die Initiatoren werden

genau darauf achten, dass nichts aufgeweicht wird. Söder und Aiwanger

sind Getriebene. Der Vorwurf des Populismus sticht aber nicht. In der

Demokratie entscheiden Mehrheiten, wo es langgeht. Die CSU hatte

damit nie ein Problem, solange sie auf dieser Basis selbst

durchregieren konnte. Volksbegehren sind ein elementares Korrektiv.

Sie nehmen Druck aus dem Kessel, wenn die Politik Wünsche von Bürgern

übersieht oder ignoriert. Der Erfolg der Bienenschützer ist deshalb

für Schwarz-Orange auch ein Warnsignal: Bürger wünschen sich beim

Umweltschutz konkrete Pläne und Verpflichtungen. Schöne Ankündigungen

überzeugen nicht. Das Bündnis für Artenschutz ist mit dem

Volksbegehren zu einer Kampftruppe zusammengewachsen. Die ÖDP hat mit

ihrer sympathischen Frontfrau Agnes Becker erneut Kampagnenfähigkeit

bewiesen. Die Grünen haben schon die nächsten Projekte im Köcher, mit

denen man Schwarz-Orange zum Handeln zwingen will.

Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann liebäugelt mit einem

Bürgervotum zum Flächenfraß, zudem mit einer Abstimmung für einen

neuen Nationalpark. Regieren klappt dieser Tage ganz gut auch ohne

Kabinettstisch. Einen Joker im Ärmel hat Söder aber doch. So sehr

über sein neues Faible für Runde Tische zuletzt gespöttelt wurde: Er

lieferte damit ein Erfolgsmodell. Im Gespräch wuchs zwischen

Kontrahenten wechselseitiges Verständnis. Der klügste Schachzug war,

den früheren Landtagspräsidenten Alois Glück als Moderator zu

verpflichten. Er ist eine Integrationsfigur: besonnen, pragmatisch,

fachkundig. Söder sollte ihn als Dauermediator verpflichten. Themen

gäbe es genug, auch in Ostbayern. Stichwort: Flutpolder und

Stromtrassen. Wahrscheinlich müsste Glück geklont werden, um alle

Konfliktherde zu befrieden, bei denen der Kurs der Politik und die

Standpunkte der Bürger derzeit kräftig auseinanderklaffen.

