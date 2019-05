Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Orban/Strache-Video: Das Schweigen der Osteuropäer von Ulrich Krökel

Viktor Orbán ist ein schlagfertiger Redner und

selten um eine politische Meinung verlegen. Lob und Tadel verteilt er

dabei gern auch über Landesgrenzen hinweg. „Wir würden es mit Freude

sehen, wenn in Europa ähnlich vorbildliche Veränderungen stattfinden,

wie sie in Österreich stattgefunden haben“, sagte der ungarische

Ministerpräsident Anfang Mai bei einer Pressekonferenz mit dem

FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache, der damals noch Vizekanzler

war. Umso bemerkenswerter ist, dass Orbán seinen Sprecher nun

mitteilen ließ, Straches Rücktritt im Zuge des Ibiza-Skandals sei

„eine rein österreichische Angelegenheit“. Punkt. Tatsächlich hat

Orbán gute Gründe, zum Fall Strache öffentlich lieber keine Meinung

zu äußern. Schließlich bezeichnet der gestürzte FPÖ-Chef in dem

berüchtigten Ibiza-Video namentlich den ungarischen

Ministerpräsidenten mit seiner offen illiberalen Politik als Vorbild

für ein rechtsnational regiertes Österreich. „Wir wollen eine

Medienlandschaft ähnlich wie der Orbán aufbauen“, erklärt Strache in

dem illegal mitgeschnittenen Gespräch mit einer angeblichen

russischen Oligarchen-Nichte. Und er bringt dort sogar die

handstreichartige Übernahme der Wiener „Kronen Zeitung“ ins Spiel,

der wichtigsten österreichischen Boulevardzeitung. Und wieder fällt

Orbáns Name. Der Chef der rechtsnationalen Fidesz-Partei habe über

einen Investor „alle ungarischen Medien der letzten 15 Jahre gekauft

und aufbereitet“. Die Gefahr, direkt in den Strudel des

Strache-Skandals zu geraten, ist für Orbán vermutlich nicht allzu

groß. Unterschätzen wird er die Risiken allerdings kaum. Zu frisch

dürfte noch die Erinnerung an Affären in seinem eigenen, familiären

Umfeld sein. So war Orbáns Schwiegersohn vor gut einem Jahr unter

Verdacht geraten, Fördergelder der Europäischen Union illegal

abgeschöpft zu haben. Die Brüsseler Anti-Korruptionsbehörde Olaf

sprach von einem „organisierten Betrugsmechanismus“ in Ungarn. In der

Folge verlor Orbáns Fidesz-Partei eine wichtige Nachwahl. Ein noch

größeres Problem könnte für den ungarischen Regierungschef daraus

entstehen, dass er zuletzt so demonstrativ die Nähe zu Europas

Nationalisten und Rechtspopulisten gesucht hat, allen voran zu dem

Italiener Matteo Salvini, zu dem Polen Jaroslaw Kaczynski und eben zu

Heinz-Christian Strache. Denn zugleich hat er den Bruch seines Fidesz

mit der gemäßigt-konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament

angekündigt. In Brüssel verdichteten sich die Spekulationen, Orbán

wolle sich nach der Europawahl zum Anführer eines neuen

Rechtsaußenblocks aufschwingen. Eine Rückkehr in den sicheren Hafen

der EVP-Familie wäre dann ausgeschlossen. Doch nicht nur für Orbán

ist das Strache-Video ein Problem. Auch für die rechtsnationale

Kaczynski-Partei PiS kommt der Skandal ungelegen. Im Herbst wird in

Polen ein neues Parlament gewählt, und Orbáns langjähriger Freund und

Bewunderer Kaczynski muss trotz guter Umfragewerte um die

Regierungsmacht bangen. Das hat vor allem mit der Einheit der

polnischen Opposition zu tun, die sich vor der Europawahl zu einer

Liste zusammengeschlossen hat. Der Block deckt das politische

Spektrum von linksaußen bis in die bürgerlich-konservative Mitte ab.

Sollte diese Anti-PiS-Koalition bis zur Sejm-Wahl im Oktober halten,

könnte die Kaczynski-Partei auch mit ihren aktuell 40 Prozent nicht

mehr regieren. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass in

Polen vor allem regierungskritische Medien den Ibiza-Skandal zum

Thema machen, während die PiS und parteinahe Kommentatoren meist so

demonstrativ schweigen wie Orbán in Ungarn.

