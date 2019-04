Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel „Zu radikal, aber sexy“ von Jana Wolf zu Enteignungen

Berlin ist radikaler als der Rest der Republik

– das zeigt die Initiative für ein Volksbegehren, die am Wochenende

in der Hauptstadt ihren Anfang nahm. Die Aktion will große

Wohnungskonzerne im Besitz von mehr als 3000 Wohnungen enteignen. Die

Aufregung reicht weit über Berlin hinaus. Zieht der Sozialismus ein?

Die Frage sei gleich vorweg beantwortet: Nein, so weit wird es kaum

kommen. Trotzdem hat die Initiative Wucht und trifft einen Nerv.

Begleitet wurde der Auftakt des Volksbegehrens von Demonstrationen

gegen den „Mietenwahnsinn“. Nicht nur in Berlin, in insgesamt 19

deutschen Städten gingen Menschen auf die Straße. 55 000 sollen es

laut Veranstaltern bundesweit gewesen sein, parallel dazu europaweite

Proteste. Die Wohnungskrise wächst sich aus. Allein die schiere Masse

an Menschen zeigt, wie groß Wut und Not mittlerweile sind. Wut auf

große Immobilienunternehmen, die Wohnungs- und Mietpreise nach oben

treiben und der Logik des gewinnmaximierenden Kapitalismus folgen,

nicht der Logik sozialer Verträglichkeit. Wut auch auf eine

fehlgeleitete Wohnungspolitik, der es bislang nicht gelingt, dem

Preistreiben ein Ende zu setzen. Stattdessen wurde über Jahre hinweg

öffentliches Wohneigentum veräußert, auch in Bayern, und damit der

Dynamik des Marktes überlassen. Im Falle Berlins wollte die Politik

mit den Verkäufen klamme Kassen sanieren. Diese Kalkulationen gehen

auf Kosten der Mieter: Zwischen 2011 und 2018 haben sich die Mieten

in der Hauptstadt fast verdoppelt. Weniger rasant sind die Preise in

Städten wie München oder Regensburg gestiegen. Hier sind sie einfach

schon deutlich länger deutlich zu hoch. Und so treibt schließlich die

Not, sich das Wohnen in Städten nicht mehr leisten zu können, viele

Menschen auf die Straße. Ihre radikale Forderung nach Enteignung ist

daher verständlich. Die Berliner Initiative will nicht nur das

Symptom bekämpfen: die teuren Mieten. Sie will das Problem an der

Wurzel packen: bei den profithungrigen Konzernen. Dass die

Enteignungs-Befürworter Politiker aller Parteien aufrütteln, gibt

ihrem Anliegen nur Recht. Alexander Dobrindt, Chef der

CSU-Landesgruppe im Bundestag, warnt, Enteignungen würden „den

gesellschaftlichen Frieden infrage“ stellen und das Problem könne man

„nicht sozialistisch lösen“. Bundesjustizministerin Katarina Barley

(SPD) verkündet: „Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit.“ Auch

Grünen-Politiker sprechen von einer Gefahr für den sozialen

Zusammenhalt, wird Wohnen nicht wieder bezahlbar. Damit mögen sie

recht haben, nur bringen die Reden allein noch keine politische

Veränderung. In Berlin haben die Demonstranten Berlins Bürgermeister

immerhin schon ein Zugeständnis abgerungen: Michael Müller kündigte

an, frühere landeseigene Wohnungen wieder zurückzukaufen. Es bleibt

die Frage, ob Enteignungen in letzter Konsequenz das richtige Mittel

sind. Dagegen spricht, dass das Land Berlin die Konzerne entschädigen

müsste. Schätzungen gehen von etwa 30 Milliarden Euro aus. Woher soll

Berlin diese horrenden Summen nehmen? Hinzu kommen praktische und

juristische Hürden. Zuerst müssten die Berliner für den

Volksentscheid stimmen. Dafür sind nach der ersten

Unterschriftensammlung noch einmal 175 000 Stimmen nötig. Danach muss

geprüft werden, ob die Enteignungen verfassungskonform sind. Daran

gibt es Zweifel, nicht zuletzt wegen des im Grundgesetz verbrieften

Rechts auf Eigentum. Alle diejenigen, die sich vor dem Einzug des

Sozialismus fürchten, können sich also entspannen. Ein anderer Satz

aus dem Grundgesetz wurde dieser Tage vielfach zitiert: „Eigentum

verpflichtet.“ Auch wozu es verpflichtet, steht dort: Sein Gebrauch

soll dem „Wohl der Allgemeinheit dienen“ – und nicht hohen Renditen.

Es ist ein erster Erfolg der Enteignungs-Initiative, dass dieser

Grundsatz neu diskutiert wird. Hoffentlich folgt das Umdenken.

