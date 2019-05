Mittelbayerische Zeitung: Mieten sind keine Bienen / Mit einem zeitlich begrenzten Mietenstopp wollen Mieterbund und SPD Wohnen wieder erschwinglich machen. Das wird nicht funktionieren. Leitartikel von Katia Meyer-Tien

10,86 Euro kostet ein Quadratmeter Wohnfläche

in Regensburg. Kaltmiete. Das sind 14,3 Prozent mehr als noch vor

fünf Jahren. In Kelheim sind die Kaltmieten sogar um 29,4 Prozent auf

8,15 Euro gestiegen. Und auch in Amberg, Schwandorf, Neumarkt und

Cham kennt die Entwicklung der Mietpreise nur eine Richtung: Nach

oben. Da scheint der Vorstoß des Volksbegehrens „Uns glangt–s!

Mieten-Stopp in Bayern“ aus Mietersicht längst überfällig: Für einen

befristeten Zeitraum, voraussichtlich fünf Jahre, wollen die

Initiatoren die Mieten einfrieren. Die Umlage von Modernisierungen

auf die Miete soll von drei auf zwei Euro pro Quadratmeter sinken und

die Miethöhe bei Wiedervermietungen nicht über die ortsübliche

Vergleichsmiete steigen. Ganz neu sind die Ideen nicht, den

befristeten Mietenstopp hat die Bundes-SPD bereits im vergangenen

Herbst in einem „Plan für eine Mietenwende“ vorgeschlagen. Auch die

Münchner SPD hat sich dem Volksbegehren des Münchner Mieterbundes –

dessen Vorsitzende Beatrix Zurek auch für die SPD im Stadtrat sitzt –

angeschlossen: Im kommenden März sind Kommunalwahlen, und die

Münchner Mietpreise, mit 17,30 Euro pro Quadratmeter die höchsten

bundesweit, sind für viele Menschen eines der drückendsten Probleme.

Erschwingliches Wohnen in der Nähe des Zentrums oder des

Arbeitsplatzes ist schon längst keine Selbstverständlichkeit mehr,

nicht nur in München. Denn immer mehr Menschen zieht es in die

Ballungsräume, der Wohnraum dort ist aber nicht unbegrenzt und kann

auch durch Nachverdichtung und Neubau nur in beschränktem Umfang noch

erhöht werden. Die Preise knapper Güter steigen. Weil aber Wohnen in

attraktiven Städten eben kein unerschwingliches Luxusgut werden darf,

muss die Politik gegensteuern – und damit die Prinzipien der freien

Marktwirtschaft teilweise außer Kraft setzen. Das ist ein schwieriger

Spagat, denn allein durch öffentlichen Wohnungsbau lässt sich der

Bedarf an Wohnungen nicht decken. Die Städte sind angewiesen auf

private Investoren und Eigentümer, für die wiederum die Vermietung

ihrer Immobilien ein sicheres und eben auch gewinnbringendes Geschäft

sein muss. Genau daran krankt der Vorstoß des Volksbegehrens. Ein

fünfjähriger Mietenstopp mag vielen Mietern das Gefühl von Sicherheit

geben. Eigentümern und Investoren aber wird damit ein Stück

Sicherheit und Gestaltungsspielraum genommen. Und zwar nicht nur den

ungeliebten Immobilienhaien, sondern allen. Was einerseits dazu

führen könnte, dass Vermieter noch vor In-Kraft treten eines

Mietenstopps oder aber nach dessen Ablauf die Miete umso kräftiger

erhöhen. Und andererseits Investoren von Neuinvestitionen und

Modernisierungen abhalten könnte. In beiden Fällen würde sich die

Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht verbessern, sondern verschlechtern.

„Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung“

heißt es in Artikel 106 der Bayerischen Verfassung. Wie dieser

Anspruch gewährleistet werden kann, darum ringen Politiker und

Städteplaner seit Jahren. Die Attraktivität der Ballungsräume, die

preistreibenden Immobilienspekulationen und Luxussanierungen und die

Ineffizienz der Wohnraumverteilung lassen die Mieten steigen, und

diese vielfältigen Ursachen lassen sich nicht mit einer einzigen

Maßnahme bekämpfen. Dennoch ist die Initiative zum Volksbegehren

Mieten-Stopp ebenso wie die des Berliner Volksbegehrens „Deutsche

Wohnen & Co. enteignen“ wichtig. Sie bringen neue Ideen in alte

Debatten. Und geben all jenen eine Stimme, denen hohe und immer noch

steigende Mieten den Raum zum Leben nehmen.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell