neues deutschland: Kommentar zur Rücknahme von IS-Kämpfern: Fraglos fraglich

Seit Jahren kämpft Deutschland im US-geführten

Bündnis gegen die Fanatiker des Islamischen Staates und es hat keine

tragfähigen Ideen für das siegreiche Danach. Anders ist das

aufgeregte Mikrofongeplapper nicht zu deuten, mit dem Minister wie

Abgeordnete auf den Trump-Tweet reagieren, in dem er auch Berlin zur

Rücknahme »unserer« IS-Kämpfer »anregt«. Muss Deutschland Bürger, die

einen deutschen Pass haben und die – weil sie für den Islamischen

Staat kämpften – nun in diversen Gefangenenlagern diverser Sieger

schmoren, überhaupt zurücknehmen? Eindeutig – jein. Laut Grundgesetz

kann man keinem Deutschen die Staatsbürgerschaft entziehen. Das ist

nach übelsten historischen Erfahrungen richtig so. Was aber, wenn

sich die Betreffenden selbst von Deutschland losgesagt haben?

Beispielsweise indem sie Wehrdienst in Streitkräften eines fremden

Staates geleistet haben? Aber war der IS ein regulärer Staat? Die

Dschihadisten in Irak und Syrien sahen das so. Sie erließen Gesetze,

errichteten Verwaltungen, zogen Steuern ein. Hierzulande nutzten

dagegen viele Anführungszeichen, wenn sie das Kalifat erwähnten.

Fraglich ist auch, was eine Terrormiliz ist. Eine Armee? »Schon«

Mitte April sollen sich EU-Experten dem Dilemma nähern. Rasche

Lösungen, verbindlich für alle, sind nicht zu erwarten. Doch die

braucht es. Grundlegend und UN-völkerrechtskonform. Oder wollen wir

weiter unbeteiligt tun, wenn Gefangene in Syrien gefoltert und in

Irak zum Tode verurteilt werden?!

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell