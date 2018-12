Mittelbayerische Zeitung: Saga der Inkompetenz / Theresa Mays Brexit-Verhandlungen geraten zum Fiasko.

Die Entscheidung der britischen Regierung, die

für den heutigen Dienstag angesetzte Abstimmung über den Brexit-Deal

von Premierministerin Theresa May zu vertagen, mag unerhört sein.

Aber kann sie überraschen? Sie ist eigentlich nur nur ein weiterer

Mosaikstein in einer Saga, die von Unentschlossenheit, Inkompetenz

und Feigheit vor dem Feind erzählt. Lange hat sich London nicht

entscheiden können, welche Art von Brexit angestrebt werden soll. Die

Verhandlungen mit Brüssel unter einem Brexit-Minister David Davis,

der stets so naiv wie unvorbereitet war, gerieten zum Fiasko. Und

immer wieder ging Premierministerin Theresa May einem Showdown mit

dem harten Brexit-Flügel innerhalb ihrer Partei aus dem Weg. Wie auch

jetzt. Man muss ihr zugestehen: Die Zahlen sprachen gegen sie. Dabei

hat Theresa May den letzten zwei Wochen eine nie dagewesene Werbetour

für ihren Brexit-Deal unternommen. Sie ist in alle vier Ecken des

Königreichs gefahren, hat ausführliche Fernseh- und

Zeitungsinterviews gegeben und Stunde um Stunde im Unterhaus Rede und

Antwort gestanden. Ihre schiere Hartnäckigkeit und ihr

Durchhaltevermögen haben ihr die Bewunderung der Briten eingetragen

und ihre Umfragewerte verbessert. Aber an der Unpopularität ihres

Brexit-Deals hat sich wenig verändert. Die Zahl der Mitglieder ihrer

eigenen Regierungsfraktion, die das Austrittspaket öffentlich

kritisiert haben, ist nicht weniger, sondern mehr geworden und steht

mittlerweile bei rund 110 Torys. Damit war die Schlappe programmiert.

Offen war nur, wie deutlich sie ausfallen würde. Hätte May mit mehr

als 100 Stimmen verlieren, so gingen die Spekulationen, hätte sie

zurücktreten müssen. Jetzt wird May versuchen, Nachbesserungen für

ihren Deal zu bekommen. Beim Austrittsvertrag ist das ausgeschlossen,

wie der irische Außenminister Simon Coveney am Montag klarstellte.

Aber bei der politischen Absichtserklärung wäre vielleicht noch etwas

zu machen, zum Thema nordirischer Backstop etwa. Vielleicht, so hofft

May, könnte ihr Brexit-Deal dann in einer zweiten Abstimmung doch

noch das Plazet des Unterhauses bekommen. Dabei hatte der Europäische

Gerichtshof in Luxemburg noch versucht, ihr goldene Brücken zu bauen.

Der EuGH urteilte am Montagmorgen, dass Großbritannien seine Absicht,

aus der Europäischen Union auszutreten, auch wieder einseitig

zurückziehen kann – selbst nach einer möglichen Verlängerung des

zweijährigen Austrittsverfahren nach Artikel 50 der EU-Verträge. Und

besser noch: Großbritannien bliebe EU-Mitglied mit all den

Privilegien – wie EU-Rabatt oder Nichtteilnahme bei Schengen oder bei

der Währungsunion – , die es jetzt schon hat. Es mag ein

verführerisches Angebot sein, aber die britische Regierung lehnte

dankend ab. Die Intervention des EuGH mag die Europafreunde im Land

entzückt haben, die auf ein zweites Referendum hoffen, in dem die

Austrittsentscheidung zurückgenommen werden könnte. Andererseits

könnte genau dieses Szenario Premierministerin Theresa May helfen,

ihren umstrittenen Brexit-Deal, wenn er denn demnächst zur Abstimmung

stehen sollte, doch noch durch das Unterhaus zu bekommen. Denn sie

kann argumentieren: Es ist entweder mein Deal oder gar kein Brexit.

So manche der Brexit-Hardliner, die den Austrittsvertrag und die

politische Erklärung zum künftigen Verhältnis deshalb ablehnen, weil

ihnen das Paket nicht rigoros genug ausfällt, mögen dann lieber den

Spatz in der Hand, vulgo: die weichere May-Option wählen. Doch es ist

völlig offen, ob die Brexit-Ultras für eine von der Vernunft

geleitete Lösung noch zu haben sind.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell