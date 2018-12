BERLINER MORGENPOST: Befremdliche Taktik – Kommentar von Susanne Leinemann zur Schulbauoffensive der Berliner Senats

Man reibt sich verwundert die Augen. Was ist hier

schiefgegangen? Eigentlich gilt eine städtische

Wohnungsbaugesellschaft ja nicht gerade als Heuschrecke, doch hört

man die Kritiker der Howoge in Sachen Schulneubau an, wird sie genau

so dargestellt: Die wollen nichts Gutes, nur Profit.

Dabei ist es doch sinnvoll, dieses 5,5 Milliarden-Euro-Projekt auf

verschiedene Schultern zu verteilen. Die Bezirke allein wären auf

jeden Fall damit überfordert.

Dabei deutet sich an, dass die ein guter Partner für ein

Mammutprojekt ist, in dem in kurzer Zeit viel gestemmt werden soll.

Die ersten Schulen sollen 2022 fertig sein! Wer sonst soll das

schaffen?

Doch plötzlich entwirft auch die Berliner CDU düstere Bilder – was

ist, wenn die Howoge horrende Mieten von den Bezirken verlangt? Die

Schulen gar verkauft? Aber mit diesem Geraune, das ist sicher, wird

keine Schule zeitnah fertig.

