Mittelbayerische Zeitung: Söder gewinnt an Statur / In Äthiopien widerlegt der bayerische Regierungschef Kritiker und riskiert den Konflikt mit Menschen, die nur in bayerischen Grenzen denken. Von Christine Schröpf

Seine erste große Auslandsreise als bayerischer

Ministerpräsident sollte Gewicht haben – und Markus Söder hat

geliefert. Der CSU-Chef hat sich aus der Komfortzone der bayerischen

Staatskanzlei hinausbewegt und in Äthiopien deutlich an politischem

Profil gewonnen. Amtsvorgänger Horst Seehofer hat 2010 als Eisbrecher

im Verhältnis zu Tschechien Geschichte geschrieben. Söders

Initiativen in Afrika sind nicht geringer zu werten, sofern er sie

dauerhaft im Blick behält. Das 75-Stunden-Programm in Äthiopien war

klug gestaltet – mit kleinen, aber feinen Anschubfinanzierungen für

Projekte zum Klimaschutz, zur besseren Bildung sowie zur

Flüchtlingshilfe. Söder betätigte sich gleichzeitig als Türöffner für

bayerische Unternehmen, die eben keine Neuauflage unseliger

Kolonialpolitik im Sinn haben, sondern langfristige und ernsthafte

Partnerschaften anstreben. Der Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig

Hartmann, der das Erschließen neuer Absatzmärkte in einem der ärmsten

Länder der Welt vorab scharf kritisiert und eine Einladung in die

Delegation ausgeschlagen hatte, vergaloppierte sich damit

ausnahmsweise einmal kräftig. Seine Vorwürfe passen gut zu brachialen

Offensiven aus China, aber schlecht zu den Investments aus Bayern.

Für die CSU markiert Söders Afrika-Mission ungeachtet der aktuellen

Berliner Debatten um strikte Abschiebungen von abgelehnten

Asylbewerbern einen spürbaren Richtungswechsel. Das behagt sicher

nicht jedem in der Partei. Auch in Teilen der CSU herrscht Skepsis,

ob es eine bayerische Entwicklungspolitik braucht. Der neue Kurs kann

die Partei Wählerstimmen kosten, auf die man vor der Landtagswahl

noch kräftig schielte. Doch das ist in Kauf zu nehmen. Die CSU würde

sich dauerhaft klein machen, wenn sie nicht über bayerische Grenzen

hinausdenkt. Ein krasses Negativ-Beispiel lieferte Söder vor knapp

einem Jahr noch selbst, als er das böse Wort vom Asyltourismus in den

Mund nahm. Dem Shitstorm folgte zügig eine Entschuldigung, Söder

achtete seither sorgsamer auf seine Worte. Doch der Schwachpunkt

blieb in dieser Frage seine Glaubwürdigkeit. In Äthiopien zeigte der

Ministerpräsident nun deutlich, dass bei ihm nicht nur die

Formulierungen neu sind, sondern dass die Einstellung zu zentralen

Fragen der Asylpolitik in einem Wandlungsprozess ist. Auch die

begleitende Södersche PR-Maschinerie lief zwar während der Reise

routiniert, aber dezenter ab. Es ist sehr wohltuend, dass statt von

„Bayern First“ nun stärker von den Vernetzungen und Wechselwirkungen

in der „einen Welt“ die Rede ist. Wobei Entwicklungshilfe mit

Weitblick sehr wohl im zentralen bayerischem Interesse liegt. Was

passiert, wenn Europa Krisenherde ignoriert, war im Herbst 2015 zu

beobachten, gerade im Freistaat, über dessen Grenzen die Flüchtlinge

in erster Linie nach Deutschland kamen. Äthiopien erscheint nur den

Kurzsichtigen fernab bayerischer Lebenswelten. Es ist ein

hochspannendes Land: Hier lassen sich alle Probleme des afrikanischen

Kontinents studieren – vom riesigen Bevölkerungswachstum bis zur

Landflucht. Hier wächst durch energisches Bemühen des neuen

Premierministers Abiy Ahmed Ali gerade aber auch die Hoffnung auf

Lebensumstände, die nicht dazu zwingen, in höchster Not der eigenen

Heimat den Rücken zu kehren. Äthiopien kann mit Glück und Hilfe zur

Blaupause für andere afrikanische Staaten werden – oder bei einer

Ignoranz des Westens zu einem weiteren Symbol des Scheiterns. Das

Land hat aber nicht nur deshalb jede Unterstützung verdient: Es geht

auf Dauer niemals gut, wenn die Chancen auf der Welt so ungleich und

ungerecht verteilt sind.

